Panathlon Biella in lutto, è morto Mario Sogno

Panathlon club Biella in lutto per la scomparsa, all’età di 90 anni, di Mario Sogno, storico tesoriere e cassiere del senato sportivo biellese, nonché fondatore insieme ad altri 56 personaggi illustri dello sport locale del sodalizio nel lontano 1961. Era dipendente di Banca Sella.

“Aveva una grande passione per la lettura che gli derivava dalla sua viva curiosità per le cose – spiegano dal Club - Nel Panathlon era entrato per la sua attività di Giudice di gara dell’atletica e aveva ricevuto il testimone alla tesoreria del club dopo pochi anni dalla fondazione da Augusto Delleani, presidente dei cronometristi biellesi. Da quel cambio della guardia ha mantenuto queste cariche con precisione e puntualità impeccabile, fino allo scorso gennaio quando ha lasciato il posto a Gianni d’Adamo e a Sergio Masserano. In questi decenni ha seguito infaticabile lo sviluppo di molti dei progetti che il club di servizio ha creato negli anni. Su tutti, è il primo firmatario del documento che fece nascere il Premio di Studio nel 2003 e che da allora con cadenza biennale raccoglie i lavori dedicati allo sport di studenti e scolari delle scuole della provincia”.

I funerali si terranno nella sua Chiavazza venerdì 10 luglio, alle 15. Non verrà recitato il Santo Rosario per le norme di contenimento legate a Covid-19.