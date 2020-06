Il maltempo di oggi ha provocato diversi danni nel Biellese. Al momento, infatti, è in corso un delicato intervento per una pianta che da via Carso, nei pressi degli ex Rivetti, è stata sradicata ed è finita sulla ferrovia. Per permettere ai Vigili del Fuoco di intervenire con l'autoscala e l'autogrù, è stata bloccata la linea Biella Novara. L'intervento è ancora in corso.