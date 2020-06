Import For Me si conferma il miglior sito per acquistare mobili bagno e sanitari

Acquistare i mobili ed i sanitari per il bagno è spesso complicato, perché questi arredi hanno costi elevati e in negozio si trovano il più delle volte delle cifre da capogiro. Fortunatamente però al giorno d’oggi abbiamo il grande vantaggio di poterli ordinare online ed esistono dei portali che oltre ad essere affidabili consentono di risparmiare moltissimo, senza dover rinunciare alla qualità. Tra gli e-commerce più consigliati in assoluto troviamo Import For Me: un portale che propone un’ampia scelta di arredi e di sanitari per il bagno delle migliori marche a prezzi effettivamente molto convenienti.

Acquistare l’arredo bagno su Import For Me: i vantaggi

Scopriamo insieme nel dettaglio perché questo è il sito web migliore per chi è alle prese con l’acquisto dei mobili per il bagno e quali sono i reali vantaggi che può offrire.

Un’azienda seria con una grande esperienza alle spalle

Import For Me è un’azienda seria ed ormai conosciuta, perché opera nel settore da più di 10 anni e quindi può vantare una grande esperienza. Dietro al portale e-commerce quindi esistono dei professionisti reali, competenti, in grado di offrire un servizio di assistenza post vendita altrettanto serio ed affidabile.

Alta qualità a prezzi vantaggiosi

In molti hanno scelto di acquistare i propri arredi ed i sanitari per il bagno su Import For Me perché questo portale è in grado di proporre dei prezzi davvero imbattibili. I prodotti che è possibile trovare nel catalogo online sono di ottima qualità e delle migliori marche, quindi il costo non è economico perché si tratta di merce scadente, anzi. Import For Me può permettersi di avere delle tariffe così convenienti per un semplice motivo: si occupa di vendita diretta dal produttore. Questo significa che il prezzo finale corrisponde a quello originale e non vengono applicati dei rincari dovuti agli intermediari, come invece avviene in qualsiasi negozio.

Prodotti ed arredi con garanzia ufficiale

Tutti gli arredi ed i prodotti in vendita su Import For Me sono dotati di garanzia ufficiale di 2 anni, che è possibile estendere a 4 anni. Si può quindi acquistare con sicurezza su questo portale, perché qualsiasi sanitario o arredo è coperto da una garanzia ed è prevista la sostituzione in caso di problemi o difetti di fabbrica.

Un servizio clienti efficiente e valido

Molti di coloro che hanno acquistato su Import For Me hanno trovato il servizio clienti di questo sito web davvero soddisfacente, cosa che al giorno d’oggi è spesso una vera e propria utopia. Un grande limite dei portali e-commerce infatti è proprio questo: se si ha bisogno di assistenza è impossibile parlare con qualcuno. Su Import For Me invece è il contrario: in qualsiasi momento si può contattare il servizio clienti che è sempre pronto a rispondere a qualsiasi dubbio o necessità, anche a distanza di tempo dall’acquisto.

Tante guide sui prodotti a disposizione del cliente

Sul portale di Import For Me è inoltre possibile trovare moltissime guide ed informazioni utili sui diversi prodotti in vendita. Anche questo è un dettaglio da non sottovalutare, perché in caso di dubbio basta consultare la pagina specifica e si trovano tutte le risposte che si cercano in un attimo.