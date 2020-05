Pronti a ripartire per i prossimi 110 anni. Riapre Casa Zegna con l'evento "Bentornata Italia"

Martedì 2 giugno, per celebrare la Festa della Repubblica e l’iniziativa nazionale «Bentornata Italia» del FAI Fondo Ambiente Italiano, Casa Zegna riapre in anteprima per il Piemonte ed in tutta sicurezza con il nuovo allestimento «From sheep to shop» e con l’appendice documentaria «Dai boschi di Ermenegildo Zegna alla Zegna Forest». Casa Zegna, Trivero Valdilana (Biella) da martedì 2 giugno al 1° novembre 2020

Azienda e territorio, territorio e azienda. Contemporaneità e futuro con forti radici nel passato. Casa Zegna si riappropria del pensiero di Ermenegildo Zegna e riapre in tutta sicurezza martedì 2 giugno con l’allestimento permanente «From sheep to shop»: 110 anni di storia rivolti al futuro. Nello spazio-serra, l’appendice documentaria «Dai Boschi di Ermenegildo Zegna alla Zegna Forest» racconterà il rapporto tra Zegna e territorio e le evoluzioni del progetto di risanamento dei boschi che Ermenegildo Zegna piantumò a partire dal 1929.

«From sheep to shop», dalla pecora alle boutique nel mondo, si amplia l’offerta museale di Casa Zegna che racconta la storia e la filiera integrata del Gruppo Ermenegildo Zegna, caso unico nel suo genere. La mostra, excursus storico attraverso tre generazioni, è in continua trasformazione grazie a nuove installazioni ed aggiornamenti multimediali in tempo reale tra passato e il mondo di oggi. Dagli archivi storici tessili all’evoluzione dello stile. Dagli anni ’70 ai giorni nostri con le nuove collezioni di abiti ed accessori espressione della contemporaneità.

Passato e futuro anche nell’allestimento dell’appendice documentaria «Dai Boschi di Ermenegildo Zegna alla Zegna Forest»: l’uomo e il territorio, la fabbrica e le persone. Nell’anno del 110° anniversario, la Fondazione Zegna ha dato il via ad un progetto di rinnovamento dei boschi nell’Oasi Zegna che durerà per diversi anni, per continuare a salvaguardare un patrimonio ambientale frutto della visione di Ermenegildo Zegna, il fondatore. L'appendice documentaria vuole sensibilizzare il visitatore al tema del paesaggio e alle sue problematiche con esempi concreti ed una focalizzazione sul contesto locale.

Negli ultimi decenni il territorio italiano ha registrato cambiamenti epocali che rispecchiano l’andamento generale del Pianeta. Le buone pratiche di gestione degli ecosistemi raccontati anche grazie a contributi a cura del FAI Fondo Ambiente Italiano evidenziano risvolti complessi nella tutela di un habitat così variegato e così fragile che richiede un impegno rivolto al futuro dove ognuno è chiamato a contribuire. Il “pensiero verde” di Ermenegildo Zegna, oggi Oasi Zegna, propone da oltre un secolo un esempio concreto di tutela e valorizzazione del paesaggio in un contesto dove l’impresa e la società diventano parte dell’ecosistema.

Percorso esperienziale GLI UOMINI CHE PIANTANO ALBERI: la storia di una terra e di un uomo in relazione con la natura e le montagne. I bambini e i ragazzi saranno accompagnati in un racconto immersivo grazie al kamishibai, un teatrino portatile che si ispira alla tradizione giapponese dei cantastorie erranti. Le attività laboratoriali saranno realizzate dall'équipe edutainment della Cooperativa Sociale Tantintenti, capofila di Community School: "il progetto selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile".

ORARI DI APERTURA Domenica e festivi dalle ore 11.00 alle ore 17.00 Dal 2 giugno al 1 novembre 2020

