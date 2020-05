Macellerie De Ruvo, a casa tua i "pronti a cuocere" di cavallo e pollo

Pollo alle mandorle e al curry, piadine farcite di carne con cinque tipi di ripieni diversi dette Romagnole, svizzere di cavallo e pollo sette tipi in tutto, straccetti di pollo e cavallo, fettine aromatizzate in oltre dieci modi diversi, polpettoni.

Questi sono alcuni dei 40 prelibati ed innovativi "pronti a cuocere" che De Ruvo, macelleria equina e pollame di Quaregna, porta a casa tua, come spiega il titolare Stefano De Ruvo: "Siamo una macelleria innovativa. Quello che ci distingue sono gli oltre 50 "pronti a cuocere" che ogni giorno prepariamo freschi per voi, e ne consegniamo a domicilio circa 40 nelle zone di Quaregna, Cossato e Valdilana. Piatti come il pollo alla mediterranea con i dadini di pomodini e olive, pronto dopo averlo fatto saltare in padella per 10 minuti; oppure uno spezzatino tradizionale alle verdure che si riesce a preparare in 15-17 minuti invece di oltre un ora come di solito".

L'innovazione nella macelleria di De Ruvo nasce dall'amore per la professione che dura da più di 60 anni. "Ho proseguito l'attività di mio padre, - dice Stefano De Ruvo - che più di 60 anni fa ha aperto il negozio di Valle Mosso. In seguito abbiamo aperto a Quaregna e Borgosesia. Oggi siamo una macelleria strutturata in cui lavorano 13 persone, di cui 2 in questo periodo completamente impegnate ad organizzare le consegne a domicilio. Produciamo tutto noi, dai salumi alle bresaole, ed ogni prodotto in vendita. Le svizzere e la bresaola sono i nostri prodotti di punta, e chi li prova capisce che sono particolari".

Macellerie De Ruvo è a Quaregna Cerreto in Via Martiri della Libertà 11/A (tel. 01593769), ed a Borgosesia in Via Roma 7 (tel. 016322697). I negozi sono aperti dal martedì al sabato mattina, dalle 8 alle 12:30, e dalle 15:30 alle 19:30. "In questo particolare periodo, in cui la gente non lavora e non si muove il sabato, il pomeriggio siamo chiusi, - precisa Stefano De Ruvo - e lo dedichiamo interamente alle consegne a domicilio".

Per le consegne a domicilio chiama dalle 9:30 alle 12:30, e dalle 16:30 alle 18, lo 01593769. Oppure invia un messaggio WhatsApp al 3515804638 (attivo solo per questi messaggi) indicando prodotto scelto, indirizzo, numero di telefono, e campanello a cui suonare: verrai ricontattato tramite messaggio per la conferma di accettazione e della consegna.

La lista dei prodotti a domiclio è sulla sulla pagina Facebook De Ruvo Macellerie, dove si trova anche il video del banco.