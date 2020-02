C'è ancora tempo a Candelo per la mostra Gino Bartali una storia nella storia

C’è ancora tempo per andare alla mostra “Gino Bartali, una storia nella storia” a Candelo, nella Biblioteca Civica Livio Pozzo. L'evento avrà termine il 16 febbraio ed è stata inaugurata il 25 gennaio, a cura dell’Archivio del Movimento di Quartiere, realizzata con il patrocinio e la collaborazione di Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze e Comune di Lastra a Signa. La mostra resterà visibile in orario di apertura della Biblioteca. Per informazioni contattare 015.2535146