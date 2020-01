"Myanmar, il paese d'oro" in mostra a Palazzo Boglietti

Serata fotografica con il Fotoclub Biella a Palazzo Boglietti. Appuntamento mercoledì 29 gennaio alle 21 in via Fratelli Rosselli con "Myanmar, il paese d'oro" a cura di Paolo Broglia. Ingresso libero fino a esaurimento posti, informazioni al sito www.fotoclubbiella.it.

Myanmar-Il Paese d’Oro

Yangoon

Yangoon è l’espressione più autentica del Myanmar, un paese con una storia complessa alle spalle, un passato turbolento e un futuro incerto. Si tratta tuttavia di una destinazione splendida, che può essere compresa solo attraverso un viaggio nel suo cuore e nella sua anima.

Inle Lake

Un luogo incantato e fantastico dove tutto vive galleggiando, come se fosse la cosa più normale del mondo. Dalle case, alle scuole, alla poste, al campo di pallavolo… tutto galleggia sull’acqua.

Mandalay

Mandalay nasconde tra le maglie urbane di un centro trafficato e caotico, perle di estrema bellezza, quali antiche pagode interamente intagliate nel legno, Buddha ricoperti di lamine d’oro e venerati con estremo fervore, mercati indigeni, e polverose botteghe dove esperti artigiani lavorano con venerabile arte il marmo e la giada.

Bagan

Situata sulle rive del fiume Irrawaddy, a Bagan c’è la più alta concentrazione di templi buddisti, pagode e stupe del mondo. L’architettura di ogni tempio ha un importante significato per il Buddismo. Qui non si può fare altro che fermarsi ad ammirare, in silenzio, la storia antica che riprende vita sotto i raggi del sole che la illumina da secoli. Bisogna respirarla, assorbirla, lasciarsi avvolgere.