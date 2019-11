Karate: Carlo Gozzi è oro nel Trofeo Lombardia

Grandissima prestazione di Carlo Gozzi nel prestigioso Interregionale “Trofeo Lombardia”, una “classica” giunta alla 8a edizione, svoltasi a Pozzuolo Martesana (MI) lo scorso week-end. Il giovanissimo portacolori della Funakoshi 1976, classe Esordienti 45 kg., al suo primo anno agonistico, ha offerto una spettacolare prestazione in semi-finale rimontando negli ultimi 5 secondi uno svantaggio di 2 punti e vincendo poi di larga misura la finale, affrontata con grande determinazione. Ottime le prove anche degli altri 2 Esordienti Funakoshi in gara che, dopo aver conquistato la finale, hanno dovuto “accontentarsi” del 2° posto: Brian Roma nei 40 kg. e Davide Nuccio nei 50.

Argento anche per i Cadetti Luca Zaramella (47 kg.) e Alessia Gariazzo (52 kg), mentre Federico Negrone (57 kg.) e Matilde Quaglino (52) hanno raggiunto il 3° posto. Fra gli Juniores miglior prestazione di Camilla Feltrin terza nei 53 kg. mentre nella classe Seniores, che chiudeva la lunga giornata di gare, è stato fra i protagonisti assoluti Luca Riello che, nei 60 kg., ha rimontato con grande prova di determinazione e tattica un difficile confronto in semi finale e ha poi affrontato in finale il Campione del Mondo Junior 2017 Matteo Landi, che lo ha “obbligato” all’argento! Più che soddisfatto delle performances dei suoi allievi, il Maestro Damiano Rovatti che ha sottolineato la positiva continuità di risultati ottenuti in questa prima parte di stagione.