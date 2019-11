Biella: "Quando riapre la piscina Rivetti". Mozione delle liste civiche da discutere in consiglio comunale

Piscina Rivetti ancora chiusa per lavori. Il sindaco Corradino aveva detto nella nostra intervista in diretta che indicativamente poteva essere riaperta prima di Natale. Le liste civiche di opposizione però hanno presentato una mozione per capire l'esatta data in relazione delle persone rimaste senza lavoro per mesi.

"A causa dei ritardi sui lavori -scrive la mozione di Lista Civica Biellese, Buongiorno Biella e Biella al Centro- almeno una quarantina di persone di tutte le società ed associazioni coinvolte (tra personale amministrativo, istruttori sia part time che tempo pieno) sono rimaste senza lavoro o hanno subito pesanti decurtazioni dell’orario. Il Sindaco si impegni a diffondere nel più breve tempo possibile notizie certe sulla data di chiusura del cantiere e di conseguente apertura dell’impianto sportivo, onde poter permettere un’adeguata preparazione alle società, associazioni ed utenti coinvolti".

"Inoltre -conclude la mozione- a valutare e relazionare nel prossimo consiglio comunale in merito alle iniziative di tutela e di sostegno da intraprendere in favore degli enti (società ed associazioni) e dei lavoratori che sono rimasti incisi dal ritardo nell’ultimazione dei lavori previsti".

I consiglieri comunali delle liste civiche Lista Civica Biellese: Paolo Robazza, Sara Gentile; Buongiorno Biella: Andrea Foglio Bonda; Biella al Centro: Pietro Barrasso, Donato Gentile, Federico Maio.