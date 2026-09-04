Biella, il Consiglio di Quartiere Centro convoca i cittadini: assemblea pubblica sul futuro del mercato

Il prossimo 7 settembre si terrà una seduta aperta del Consiglio comunale dedicata al punto “Riqualificazione area Giardini Zumaglini e spostamento del mercato cittadino”, alla quale sono stati invitati a partecipare anche i presidenti dei Consigli di Quartiere.
A seguito della seduta, il Consiglio di Quartiere “Centro” della Città di Biella convocherà un’assemblea pubblica aperta ai residenti e ai commercianti della zona.
L’incontro servirà ad aggiornare la cittadinanza sulle questioni amministrative discusse in Consiglio comunale e a raccogliere opinioni, istanze e proposte sui temi di maggiore interesse per il quartiere.
Particolare attenzione sarà riservata allo spostamento del mercato cittadino, questione che interessa direttamente la vivibilità del centro, il tessuto economico e l’identità dell’area urbana.
Il Consiglio di Quartiere ribadisce inoltre la propria funzione di raccordo tra cittadini e Amministrazione comunale, sottolineando l’importanza della partecipazione sulle scelte che riguardano il futuro del territorio.
Data, orario e sede dell’assemblea pubblica saranno comunicati nei giorni successivi al 7 settembre.