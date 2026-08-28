Attenzione alle false email sui rimborsi sanitari!

Attenzione alle false email che promettono rimborsi per prestazioni sanitarie. Il Ministero della Salute segnala la circolazione di messaggi fraudolenti che utilizzano indebitamente il nome dell’istituzione per comunicare presunti rimborsi economici. L’avviso è stato rilanciato anche dalle Asl del Piemonte sui propri canali, con l’invito ai cittadini a prestare attenzione alle comunicazioni sospette.

Si tratta di un tentativo di phishing. Il Ministero precisa di non inviare email per erogare rimborsi sanitari e raccomanda di non seguire le indicazioni contenute nei messaggi ricevuti.

Nel facsimile diffuso insieme all’allerta compare una mail con oggetto “Hai diritto a un rimborso”, apparentemente riconducibile al Ministero. Il testo fa riferimento a una presunta rettifica di un pagamento sanitario e indica una somma che dovrebbe essere restituita al destinatario. La comunicazione non è ufficiale.

Non cliccare sui link presenti nei messaggi, non fornire dati personali o bancari e cancellare immediatamente l’email.

Per informazioni e verifiche è necessario fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali del Ministero della Salute, della Regione e dell’Asl di appartenenza.