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ATTUALITÀ | 01 settembre 2026, 10:40

Mondo sindacale torinese in lutto, morto Alex Ammendolia della Cub Sanità

Mondo sindacale torinese in lutto, morto Alex Ammendolia della Cub Sanità

Mondo sindacale torinese in lutto, morto Alex Ammendolia della Cub Sanità

Mondo sindacale torinese in lutto per la scomparsa di Alex Ammendolia, della segreteria provinciale della Cub Sanità e operatore dell'accoglienza. Il 38enne sabato si trovava per una giornata di relax tra amici sulle montagne del Cuneese, quando è deceduto in seguito a un presunto shock anafilattico causato dalla puntura di un insetto, verosimilmente un'ape o una vespa. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il giovane dirigente non c'è stato nulla da fare.

Nato ad Aosta il 10 giugno 1988, Alex Ammendolia era cresciuto a Saint-Marcel, Comune in cui risiede la famiglia e dove nel 2010 si era candidato in una lista civica locale.

"Con Alex - spiegano, insieme al Direttivo Nazionale Sanità - perdiamo un compagno che ha saputo distinguersi per il suo impegno, la sua generosità, la sua sensibilità umana e la sua costante attenzione verso i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori".

Nel suo percorso sindacale e sociale Ammendolia ha sempre portato avanti i valori della solidarietà, dell’uguaglianza e della giustizia sociale. Il sindacalista è sempre stato in prima linea sui temi dell'accoglienza, del welfare e del sociale. Oltre all'impegno sindacale, si era distinto nel sociale per la tutela dei diritti dei migranti, collaborando con la cooperativa Babel, e per il sostegno alla causa palestinese.

"Il ricordo di Alex, del suo impegno e dei valori che ha testimoniato con il proprio esempio continuerà ad accompagnarci nelle lotte e nelle iniziative che ogni giorno portiamo avanti. Il tuo esempio, la tua passione e il tuo impegno continueranno a vivere nelle battaglie per i diritti, la giustizia sociale e la dignità del lavoro" concludono dalla Segreteria Nazionale CUB Sanità Italia e dal Direttivo Italia.

Dalla redazione di Torino

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