Perché l’Intelligenza Artificiale risponde sempre (e con tanta sicurezza)?

Vi è mai capitato che un modello di Intelligenza Artificiale vi rispondesse categoricamente con un “Non lo so”? O che facesse scena muta di fronte a una richiesta, proprio come uno studente impreparato all'interrogazione?

Escludendo anomalie temporanee legate alla connessione o ai crediti di utilizzo, la risposta è quasi certamente no. In condizioni normali, un modello di IA vi fornirà sempre una risposta, e lo farà mantenendo un tono sicuro, posato ed edotto, infondendo la netta sensazione di avere di fronte un vero esperto.

Ma questi software sono davvero onniscienti? Sono dei tecno-tuttologi infallibili? Ovviamente no. Per quanto addestrati su moli impressionanti di dati e dotati di una straordinaria potenza di calcolo, questi strumenti non possono sapere tutto.

Per quale motivo, allora, insistono nel rispondere a qualsiasi quesito, comprese le domande più complesse o al limite della conoscenza umana?

La spinta probabilistica e l'effetto "Piero Angela"

Questo comportamento è insito nella natura stessa dei modelli linguistici avanzati (LLM). Sfruttando le logiche del Natural Language Processing e del Machine Learning, l'algoritmo analizza il testo di input (la domanda) per calcolare la sequenza di parole che rappresenta la risposta statisticamente più probabile.

Un modello non "sa" in senso stretto che la provincia di Biella si trova in Piemonte. Piuttosto, sulla base del contesto e delle sue "pesature" matematiche (ovvero ciò che ha appreso durante l'addestramento), stima che la parola "Piemonte" sia il completamento più coerente. E questo principio vale per qualunque affermazione generata: l'IA non possiede una comprensione reale del mondo, ma stima ciò che è corretto su base probabilistica.

Ne consegue che la "scena muta" non è un'opzione prevista dall'architettura del software. Quando l'IA si trova di fronte a quesiti complessi, la sua risposta può nascere dal confronto tra probabilità molto basse — una sorta di scelta del "meno peggio" — che viene però presentata all'utente con l'autorevolezza tipica dei suoi output.

Questa dinamica non è casuale, ma risponde a una precisa scelta di progettazione. I modelli vengono istruiti per comunicare con chiarezza e sicurezza in modo da risultare convincenti, promuovere l'uso continuativo della piattaforma e costruire fiducia con l'utente. Se un software rispondesse di frequente con formule quali “non lo so”, “credo sia così, ma dovresti verificare” o “cercatelo da solo”, l'utente tenderebbe ad abbandonarlo rapidamente. Al contrario, un tono pacato e autorevole — in perfetto stile Piero Angela — aumenta la percezione di affidabilità del sistema. I modelli generativi "generalisti", prima di tutto, devono conquistare il pubblico.

Le "allucinazioni" e il fattore umano

Questo approccio comporta un limite strutturale evidente: se un sistema fornisce risposte categoriche anche in assenza di dati certi o univoci, la sua affidabilità si riduce. Nelle prime fasi di diffusione della tecnologia, questo fenomeno ha dato origine alle cosiddette allucinazioni: risposte del tutto inventate o errate, ma esposte dall'algoritmo con estrema disinvoltura. L'IA non "mente sapendo di mentire", ma elabora l'output meno improbabile e lo presenta come una verità assodata.

Per mitigare questo problema, i centri di ricerca hanno integrato specifiche metodologie di addestramento:

· Supervised Fine-Tuning (SFT): un affinamento supervisionato in cui gli sviluppatori guidano il modello verso risposte più adeguate e strutturate.

· Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF): una tecnica di apprendimento per rinforzo basata sul giudizio umano. Gli sviluppatori valutano le risposte dell'IA, orientandola a essere costruttiva ed evitando l'invenzione di fatti non verificati.

Una versione semplificata di questo processo è accessibile a tutti gli utenti attraverso le icone di valutazione (come il "pollice su" o "pollice giù") presenti nell'interfaccia dei principali chatbot. Questi feedback non modificano direttamente e in tempo reale il modello base, ma vengono analizzati dal team di sviluppo per evitare che errori sistematici o tentativi di manomissione esterna inquinino il sistema.

Verso un'IA più consapevole dei propri limiti

Accanto a queste tecniche, nei modelli vengono impostate regole di sicurezza stringenti per evitare argomenti rischiosi e spingere l'algoritmo a dichiarare l'assenza di dati sufficienti. È il caso delle query in ambito medico o legale: i chatbot principali forniscono informazioni generali, accompagnandole sempre da un avviso di prudenza che invita a consultare un professionista qualificato. Allo stesso modo, le richieste su attività pericolose o illegali vengono bloccate all'origine.

Questi interventi hanno reso i sistemi progressivamente più pronti ad ammettere i propri limiti, sebbene la priorità rimanga la ricerca attiva di una soluzione. Se poniamo all'IA una domanda come: “Di che colore era la maglia che indossavo martedì scorso?”, il sistema riconoscerà di non poter conoscere il dato, ma cercherà comunque una strada per rispondere. Durante alcune verifiche pratiche che ho svolto, diversi modelli hanno risposto chiedendo ulteriori dettagli contestuali, e in un caso mi è stato persino richiesto l'accesso alle cartelle d'archivio o a Google Drive per analizzare eventuali fotografie scattate in quel giorno.

Questa inclinazione alla ricerca di elementi aggiuntivi presenta anche un risvolto positivo: i modelli più recenti non sono più confinati ai soli dati di addestramento statici, ma possono utilizzare strumenti di ricerca sul web in tempo reale per recuperare le informazioni mancanti.

Comprendere la tendenza dell'IA a fornire risposte sempre certe e compiacenti è fondamentale per non farsi abbagliare da un'apparente competenza universale. L'utilizzo di questi strumenti richiede sempre il filtro del buon senso e del pensiero critico: l'algoritmo non ci rende automaticamente esperti in settori che non conosciamo, proprio perché non saremmo in grado di identificare un eventuale errore esposto con sicurezza.

I processi di calibrazione e l'inserimento di parametri di prudenza sono tuttora in piena evoluzione. Con la riduzione delle allucinazioni e l'aumento di risposte più caute, questi strumenti diventeranno gradualmente più precisi e affidabili. In fondo, la vera conoscenza risiede proprio nella consapevolezza di "sapere di non sapere" e nella capacità di investigare ciò che ancora non si conosce.