Il grande tennis torna a Biella con ATP Challenger Biella Collezioni al Tennis Lab

Il grande tennis torna a Biella. Dopo l'ATP Challenger 50 “Città di Biella” 2025, a settembre sui campi di via Liguria si gioca ATP Challenger Biella Collezioni.
Complessivamente 32 i giocatori nel singolare e 16 coppie nel doppio, si sfideranno sulla terra rossa del Tennis Lab del direttore del Torneo, Cosimo Napolitano, papà di Stefano, nuovamente tra gli iscritti, che l'anno passato si è portato a casa la vittoria lo svizzero Kilian Feldbausch.
L'appuntamento imperdibile per gli appassionati del tennis è dal 14 al 20 settembre 2026 sui campi del Tennis Biella.
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