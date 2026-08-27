Aikido, a Biella un open day per junior e adulti

Sabato 5 settembre la Musubi ASD, affiliata CSEN e Progetto Aiki, organizza a Biella un open day dedicato all’Aikido. L’appuntamento è al Pala Ginnastica La Marmora, in corso Rivetti 2/A, nella sala tatami al secondo piano.

Durante la mattinata e il pomeriggio sono in programma dimostrazioni tecniche e lezioni aperte rivolte a bambini e bambine dagli 8 anni, ragazzi, ragazze e adulti. L’iniziativa offrirà a chi è interessato la possibilità di provare direttamente questa arte marziale giapponese.

Per salire sul tatami è sufficiente indossare una tuta da ginnastica; la pratica si svolge a piedi scalzi.

Il programma prevede quattro appuntamenti: dalle 10 alle 11 per la classe junior e dalle 11 alle 12 per gli adulti; nel pomeriggio si riprenderà dalle 15 alle 16 con la classe junior e dalle 16 alle 17 con quella degli adulti.

Responsabile tecnico è Beppe Domenichelli, cintura nera 4° Dan.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo musubiasdbiella@gmail.com oppure contattare il numero 347 5206021.