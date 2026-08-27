Si ribalta un trattore a Lessona

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto intorno alle 7 di oggi, 27 agosto, nel comune di Lessona.

Dalle informazioni raccolte un trattore si sarebbe ribaltato per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso nell’impatto a terra.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata, oltre a verificare e contenere la fuoriuscita dei liquidi e dei carburanti dal veicolo agricolo.

Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi di rito e la gestione della viabilità.