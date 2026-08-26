Castelletto Cervo, proseguono le ricerche lungo il guado e la persona dispersa è ancora senza nome FOTO e VIDEO Mauro Benedetti e Catia Ciccarelli per newsbiella.it

Proseguono anche nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 agosto, le ricerche dell’uomo in bicicletta travolto dal torrente nella giornata di ieri, 25 agosto, lungo il guado di Castelletto Cervo. L’allarme era scattato intorno alle 5.30 del mattino, dopo che il ciclista era stato visto finire nelle acque del corso d’acqua.

Sono scese in acqua le unità specializzate nel soccorso acquatico e fluviale (SAF), supportate dal Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Piemonte ed è stato effettuato ulteriore sorvolo dell'intera asta fluviale con l’elicottero "Drago" del reparto volo di Torino. Le squadre specializzate per l'ambiente acquatico dei Comandi VVF di Biella e di Vercelli hanno proceduto a visionare in superficie il corso del torrente, il Nucleo SAPR del Piemonte ha impiegato i droni per monitorare dall'alto l'intero corso del fiume e la squadra VVF dei volontari di Cossato ha perlustrato a terra le zone circostanti l'alveo del fiume. Nell'ambito delle attività di soccorso, sono stati svolti anche specifici controlli nell'area circostante la centrale idroelettrica ed è stata ispezionata accuratamente la griglia della centrale stessa.

A oltre un giorno dalla scomparsa, però, resta un interrogativo: chi è l’uomo travolto dal torrente? Al momento, infatti, non risulta ancora una denuncia di scomparsa che abbia permesso di collegare l’intervento dei soccorritori a una persona precisa.

Un elemento che rende ancora più complessa la situazione. Mentre i Vigili del Fuoco continuano a scandagliare il torrente e le aree circostanti alla ricerca dell’uomo, resta da chiarire la sua identità e, soprattutto, perché nessuno abbia ancora segnalato la sua scomparsa.

Le ricerche proseguono senza sosta per cercare di dare una risposta a questi interrogativi e, soprattutto, per ritrovare l’uomo disperso.

Le operazioni di ricerca proseguono sotto il coordinamento del Posto di Comando Avanzato allestito con l'UCL (Unità di Comando Locale) presso il Comune di Castelletto Cervo. Presenti sulla zona di ricerca i Carabinieri e i Sindaci dei Comuni di Castelletto Cervo e Gifflenga.