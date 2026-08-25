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Biella | 25 agosto 2026, 10:40

Prevenire le truffe, incontro al Vandorno di Biella con la Polizia Locale

Prevenire le truffe, incontro al Vandorno di Biella con la Polizia Locale (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

Prevenire le truffe, incontro al Vandorno di Biella con la Polizia Locale (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

Oggi, martedì 25 agosto, si terrà il terzo appuntamento del progetto “Apri gli occhi – Non la porta! Ti siamo vicini”, in programma al Vandorno, presso Sant’Antonio Abate, dalle 16 alle 18.

"Il progetto nasce con l’obiettivo di portare la prevenzione direttamente nei quartieri e nelle frazioni della città - recita la nota del Comune di Biella, apparsa sui canali ufficiali - La Polizia Locale e i Servizi Sociali incontreranno i cittadini per offrire informazioni e consigli pratici su come riconoscere i tentativi di truffa, prevenirli e difendersi in modo più consapevole".

g. c.

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