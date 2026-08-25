Prevenire le truffe, incontro al Vandorno di Biella con la Polizia Locale

Oggi, martedì 25 agosto, si terrà il terzo appuntamento del progetto “Apri gli occhi – Non la porta! Ti siamo vicini”, in programma al Vandorno, presso Sant’Antonio Abate, dalle 16 alle 18.

"Il progetto nasce con l’obiettivo di portare la prevenzione direttamente nei quartieri e nelle frazioni della città - recita la nota del Comune di Biella, apparsa sui canali ufficiali - La Polizia Locale e i Servizi Sociali incontreranno i cittadini per offrire informazioni e consigli pratici su come riconoscere i tentativi di truffa, prevenirli e difendersi in modo più consapevole".