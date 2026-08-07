LILT Biella, Rinnovate le cariche della Fondazione “L’Orsa Maggiore” ETS

Il 2 luglio si è riunito il Consiglio direttivo della Fondazione “L’Orsa Maggiore” ETS per il rinnovo delle cariche sociali che guideranno l’Ente nel prossimo quinquennio.

A presiedere la seduta è stato il presidente in carica Pietro Policante, che ha aperto l’incontro ripercorrendo le principali tappe della storia della Fondazione e ricordando le origini di un percorso strettamente legato a LILT Biella, a Mauro Valentini e allo sviluppo delle cure palliative sul territorio.

Le origini della Fondazione e il legame con LILT Biella

Nel suo intervento, Pietro Policante ha ricordato il 1997 quando, in qualità di presidente dell’Istituto Belletti Bona, incontrò Mauro Valentini, allora presidente di LILT Biella. Valentini gli manifestò il desiderio di poter disporre di alcuni spazi all’interno dell’Istituto per realizzare il primo Hospice del Piemonte e trasferire la sede di LILT Biella, all’epoca ubicata in viale Matteotti.

Da quell’incontro prese avvio il percorso che portò alla realizzazione dell’Hospice “L’Orsa Maggiore” e, successivamente, alla costituzione dell’omonima Fondazione, incaricata della gestione della struttura.

Circa vent’anni dopo, a seguito della liquidazione giudiziale dell’Istituto Belletti Bona, la Fondazione si trovò nella necessità di individuare in tempi ragionevolmente rapidi una nuova sede per l’Hospice, che nel frattempo era cresciuto ed era divenuto, nella considerazione della popolazione biellese, un importante nodo della rete territoriale oncologica.

Dopo un percorso complesso ma concreto, fu individuata una soluzione presso il complesso sanitario del Nuovo Ospedale degli Infermi di Biella per la realizzazione e la gestione del nuovo Hospice, attraverso una convenzione tra ASL BI, LILT Nazionale e LILT Biella.

Da allora la Fondazione “L’Orsa Maggiore” è divenuta ente strumentale di LILT Biella, avviando una nuova fase di collaborazione e assumendo ulteriori compiti, tra cui il completamento delle palestre di Spazio LILT e la gestione di parte delle attività che vi si svolgono, in particolare nell’ambito dell’Esercizio Fisico Adattato e dell’Attività Fisica Adattata.

Un passaggio di responsabilità per il futuro della Fondazione

Sottolineando come il rinnovo delle cariche sociali rappresenti un momento importante nella vita di un ente, Pietro Policante ha comunicato durante la seduta la propria intenzione di non ricandidarsi alla presidenza della Fondazione, indicando l’opportunità di favorire un ricambio generazionale e di affidarne la guida a persone più giovani, con adeguata esperienza e piena condivisione dei valori e delle attività di LILT Biella.

Per la presidenza della Fondazione “L’Orsa Maggiore” ETS è stato quindi proposto Simone Colombo, già componente del Consiglio di Amministrazione di LILT Biella, che ha accettato l’incarico.

A seguito della decisione del consigliere Giorgio Durando di non ripresentare la propria candidatura per sopraggiunti impegni personali, Cinzia De Candia, medico chirurgo e senologa di LILT Biella, ha assunto il ruolo di vicepresidente nel nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nel corso della seduta è stato inoltre confermato il rag. Giovanni Spola quale organo di controllo monocratico della Fondazione “L’Orsa Maggiore”.

Il ringraziamento di LILT Biella

LILT Biella esprime un sentito ringraziamento a Pietro Policante per il lavoro svolto come presidente e per il ruolo determinante ricoperto negli anni, sia nella nascita della Fondazione, accanto al dott. Mauro Valentini, sia nel percorso che l’ha portata alla sua configurazione attuale.

Un ringraziamento va anche al consigliere Giorgio Durando per la disponibilità, il contributo offerto e l’impegno dedicato alla Fondazione.

Al neoeletto presidente Simone Colombo e alla vicepresidente Cinzia De Candia vanno i migliori auguri di buon lavoro, con piena fiducia nelle loro capacità di guidare la Fondazione “L’Orsa Maggiore” ETS nel perseguimento delle finalità istituzionali, nel solco della storia dell’Ente e del legame con LILT Biella.

Il nuovo Consiglio della Fondazione “L’Orsa Maggiore” ETS

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione “L’Orsa Maggiore” ETS è così composto:

Simone Colombo – Presidente

Cinzia De Candia – Vicepresidente

Pietro Policante – Consigliere

Giuseppe Girelli – Consigliere

Dario Confalone – Consigliere

Organo di controllo monocratico: rag. Giovanni Spola.