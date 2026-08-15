Falsi miti in gravidanza: risponde lo Studio Medico TEN

Sono la Dott.ssa Giulia Negri, biologa nutrizionista esperta in benessere femminile.

In particolare ho deciso di rivolgere la mia attenzione a situazioni cliniche che coinvolgono il mondo femminile, in cui la nutrizione assume un ruolo chiave, tra queste la Gravidanza:

Una condizione in cui una corretta alimentazione rappresenta un elemento fondamentale per la salute della madre e del bambino.

Oggi vorrei iniziare ad introdurti il mondo della nutrizione in gravidanza come piace fare a me…cioè sfatando i falsi miti!

“Si deve mangiare per due!” FALSO!

Non è vero che si deve mangiare il doppio, possiamo però dire che è importante mangiare due volte meglio!

E’ importante porre attenzione alla quantità ma soprattutto alla qualità degli alimenti al fine di garantire il raggiungimento dei fabbisogni energetici della mamma e del nascituro.

“Le voglie materne macchiano la pelle del neonato” FALSO!

In realtà… Si tratta di angiomi: color fragola sono formati un accumulo di vasi sanguigni e angiomi color caffè causati da una maggior concentrazione di melanina.

“Bere birra in gravidanza farà produrre più latte’’ FALSO…E MOLTO PERICOLOSO!

La produzione del latte dipende da processi neuro-ormonali.

Inoltre il consumo di alcolici è assolutamente da evitare in quando può aumentare il rischio di anomalie fetali. Non esiste una dose sicura di alcool in gravidanza.

“Si deve bere olio di ricino per evitare la stipsi’’ FALSO!

Il transito intestinale in gravidanza è rallentato fisiologicamente e quindi è indicato mangiare cibi ricchi in fibra, bere molta acqua, fare movimento se possibile e curare al meglio il proprio stile di vita.