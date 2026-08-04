Dal Nord Ovest - Oltre 10 chili di droga sequestrata e 28 arresti: proseguono i controlli di Polizia

Ventotto arresti, 767 persone identificate e controllati, 23 denunce e oltre 10 chili di droga sequestrata. E' questo il bilancio dell'ultimo mese dell'attività della Polizia di Stato nei quartieri Aurora, Barriera di Milano e Mirafiori (piazza Bengasi, Corso Unione Sovietica, Giardini Battistini e di Parco Colonnetti), nel territorio di Torino. Tutti luoghi costantemente monitorati e frequentemente oggetto di segnalazioni tramite l’applicazione YouPol.

Complessivamente sono stati impiegati 2.531 equipaggi delle Volanti e dei Commissariati, che sono stati affiancati da 94 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte. Un'attività che ha portato anche a dodici stranieri accompagnati in Questura, oltre a 53 allontamenti e 18 DACUR. Sono stati inoltre controllati diversi esercizi elevando sanzioni pari a 53.500€ e disponendo la sospensione dell’attività per 4 esercizi commerciali.

Particolare attenzione è stata infine dedicata ai controlli sulla circolazione stradale, che hanno consentito di controllare 74 veicoli e 37 monopattini: tre di questi ultimi sottoposti a sequestro con contestuali sanzioni amministrative per 5.300€.