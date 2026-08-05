Punto da un calabrone mentre lavora nell'orto: muore noto ornitologo del Novarese

Una tragedia ha colpito il Novarese nella giornata di domenica 2 agosto. Manuel Mongini, noto naturalista e ornitologo di Soriso, è morto dopo essere stato punto da un calabrone mentre si trovava nell'orto della propria abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava lavorando tra le piante quando è stato punto dall'insetto. Poco dopo avrebbe accusato un improvviso malore. Immediato l'allarme ai soccorritori, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato purtroppo inutile.

Saranno ora gli accertamenti medici a stabilire con precisione le cause del decesso, anche se le prime informazioni indicano che il malore sarebbe stato provocato dalle complicazioni seguite alla puntura, compatibili con uno shock anafilattico.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Soriso e in tutto l'Alto Novarese, dove Mongini era conosciuto e apprezzato per il suo costante impegno nella tutela dell'ambiente.

Ornitologo di grande esperienza, nel corso della sua vita aveva partecipato a numerosi progetti di studio sull'avifauna e aveva collaborato a iniziative dedicate alla salvaguardia del patrimonio naturalistico del territorio. Tra i progetti più significativi ai quali aveva contribuito figurano anche quelli legati alla bonifica e al recupero ecologico del Lago d'Orta, diventati un punto di riferimento per la rinascita ambientale dell'area.

Nelle ultime ore sono numerosi i messaggi di cordoglio arrivati da amici, studiosi, associazioni e cittadini che ne ricordano la competenza, la passione e il contributo dato alla difesa dell'ambiente. La sua scomparsa lascia un vuoto importante nella comunità e nel mondo dell'associazionismo naturalistico del territorio.