Valle Oropa, una passeggiata notturna tra fauna selvatica e animali d’alpeggio FOTO

Quando cala il sole l’ambiente notturno cambia completamente il paesaggio e i suoi frequentatori. Una passeggiata di notte nella natura si trasforma in un’occasione di incontri con gli animali selvatici, che escono tranquillamente allo scoperto in un ambiente ormai silenzioso, che percepiscono come più sicuro per via della minore presenza umana e delle temperature più miti.

È anche il momento in cui, tendendo l’orecchio, si possono ascoltare i loro discorsi e i fruscii nel sottobosco, che testimoniano la presenza di una popolazione notturna che anima i boschi, i prati e le montagne.

È della serata di giovedì scorso, un incontro ravvicinato con un rospo, che tranquillamente stava contemplando il silenzio e la pace notturna sulla strada della “Pissa”, in Valle Oropa. Continuando a camminare sul sentiero, anche il bosco tradiva numerosi fruscii, segnali della presenza di qualche animale selvatico nelle vicinanze, probabilmente una lepre, un tasso o una volpe.

Ma quelli selvatici, non sono gli unici animali a popolare la montagna in questo periodo. Ad abitarla, infatti, sono anche mandrie di mucche e greggi di capre o di pecore, giunti a queste altitudini per godere di un’aria più fresca e di erba migliore. A poca distanza dal piccolo rospo, un incontro notturno particolare: un numeroso gregge di pecore intento a riposarsi tranquillamente su un prato.

Una passeggiata notturna rivela quindi un altro volto della natura. Mentre il buio veglia sulla valle, i protagonisti della vita notturna si riappropriano dei propri spazi e del proprio ambiente. La presenza umana, per questo, deve essere sempre tranquilla e silenziosa, adeguandosi a un ritmo del tutto diverso, che richiede attenzione, rispetto e quiete.