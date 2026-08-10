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EVENTI | 10 agosto 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo dal 7 al 9 agosto 2026: un weekend contrassegnato dall'incendio in Valsessera

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Newsbiella.it, ecco cosa è successo dal 7 al 9 agosto 2026: un weekend contrassegnato dall'incendio in Valsessera

Newsbiella.it, ecco cosa è successo dal 7 al 9 agosto 2026: un weekend contrassegnato dall'incendio in Valsessera

Attualità

Questura di Biella, l’organico si rafforza con undici nuovi agenti

Cronaca

Incendio in Valsessera, situazione ancora critica: si difendono abitazioni e collegamenti

Biella: auto in fiamme a Cossila, intervengono i Vigili del Fuoco

Incendio e siccità aggravano la crisi idrica: allerta nel Biellese

Ladri tentano di forzare un cancelletto a Cavaglià ma il colpo sfuma

La telefonata, la storia della rapina e il complice in casa: nuova truffa nel Biellese

Incidente stradale nella notte a Quaregna Cerreto, accertamenti affidati ai Carabinieri

AIB Tavigliano in missione per la Calabria

Fiamme in uno scantinato, scatta l’allarme in Valle Cervo

L’incendio non dà tregua in Valsessera, il vescovo Farinella a Coggiola per portare conforto a comunità e soccorritori

Incendio in Valsessera, massima attenzione al Cavallero: Canadair in azione vicino al Santuario 

L’alta Valsessera nella morsa del fuoco, un’altra notte di paura tra fiamme e fumo

Fiamme e roghi sul Monte Barone, il terreno impervio e la caduta di pietre rendono difficile lo spegnimento

Fiamme in alta Valsessera, scatta il cordone di sicurezza attorno al Santuario del Cavallero 

Due incidenti nella notte a Cossato e Cerrione, c’è una persona ferita 

Passanti allertano il 112: “Danno fuoco a residui vegetali e sterpaglie”, interventi a Valdilana e Callabiana 

Pugno in pieno volto senza motivo: 61enne aggredito vicino alla stazione di Biella 

Scontro tra auto a Ponderano

Carabinieri, controlli notturni a Biella: nei guai due giovani al volante 

Incendio in Valsessera, il fuoco raggiunge alcune strade: in campo le squadre AIB 

Eventi

“Fumne” torna in Valle Cervo: Piaro e Forgnengo unite tra cultura, riscoperta delle tradizioni e passione

Tra storia e tradizioni, l’Alta Valle Cervo si racconta ai visitatori con una passeggiata

Il vescovo di Biella Farinella in visita a Rosazza 

Il rock and roll risuona in alta Valle Cervo con un doppio concerto live

Sport

Calcio, test di livello per la Biellese: amichevole con il Milan Futuro

Pundran an Corsa 2026, una serata di sport e partecipazione: 1° al traguardo Raimondi e Bellardone 

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