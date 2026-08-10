Newsbiella.it, ecco cosa è successo dal 7 al 9 agosto 2026: un weekend contrassegnato dall'incendio in Valsessera

Attualità
Questura di Biella, l’organico si rafforza con undici nuovi agenti
Cronaca
Incendio in Valsessera, situazione ancora critica: si difendono abitazioni e collegamenti
Biella: auto in fiamme a Cossila, intervengono i Vigili del Fuoco
Incendio e siccità aggravano la crisi idrica: allerta nel Biellese
Ladri tentano di forzare un cancelletto a Cavaglià ma il colpo sfuma
La telefonata, la storia della rapina e il complice in casa: nuova truffa nel Biellese
Incidente stradale nella notte a Quaregna Cerreto, accertamenti affidati ai Carabinieri
AIB Tavigliano in missione per la Calabria
Fiamme in uno scantinato, scatta l’allarme in Valle Cervo
L’incendio non dà tregua in Valsessera, il vescovo Farinella a Coggiola per portare conforto a comunità e soccorritori
Incendio in Valsessera, massima attenzione al Cavallero: Canadair in azione vicino al Santuario
L’alta Valsessera nella morsa del fuoco, un’altra notte di paura tra fiamme e fumo
Fiamme e roghi sul Monte Barone, il terreno impervio e la caduta di pietre rendono difficile lo spegnimento
Fiamme in alta Valsessera, scatta il cordone di sicurezza attorno al Santuario del Cavallero
Due incidenti nella notte a Cossato e Cerrione, c’è una persona ferita
Passanti allertano il 112: “Danno fuoco a residui vegetali e sterpaglie”, interventi a Valdilana e Callabiana
Pugno in pieno volto senza motivo: 61enne aggredito vicino alla stazione di Biella
Carabinieri, controlli notturni a Biella: nei guai due giovani al volante
Incendio in Valsessera, il fuoco raggiunge alcune strade: in campo le squadre AIB
Eventi
“Fumne” torna in Valle Cervo: Piaro e Forgnengo unite tra cultura, riscoperta delle tradizioni e passione
Tra storia e tradizioni, l’Alta Valle Cervo si racconta ai visitatori con una passeggiata
Il vescovo di Biella Farinella in visita a Rosazza
Il rock and roll risuona in alta Valle Cervo con un doppio concerto live
Sport
Calcio, test di livello per la Biellese: amichevole con il Milan Futuro
Pundran an Corsa 2026, una serata di sport e partecipazione: 1° al traguardo Raimondi e Bellardone
Juventus Women, vittoria sul campo di Biella con qualificazione al terzo turno di Champions