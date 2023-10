Fango e detriti nella notte a Biella Chiavazza per uno smottamento, intervento dei Vigili del Fuoco, FOTO

Fango e detriti nella notte a Biella Chiavazza per uno smottamento, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento nella notte di oggi martedì 31 ottobre da parte dei Vigili del Fuoco a Biella Chiavazza. Sotto il peso della forte pioggia, intorno alle 4 una parte di terreno in strada Bertamelina all'altezza del civico 14 ha ceduto, e si è riversata in strada. Fango e detriti si trovano ancora lì.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in seguito a una richiesta al 112 da parte dei residenti della zona che si sono visti arrivare davanti all'ingresso di casa una colata di fango, e hanno messo in sicurezza l'area.

Sulla questione è stato avvisato il Comune di Biella che dovrebbe provvedere nelle prossime ore alla rimozione del materiale franoso.

La strada è al momento aperta, ma conviene prestare attenzione nel percorrerla, per via delle pietre non di piccole dimensioni che hanno invaso la carreggiata.