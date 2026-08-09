Rosazza si illumina nella Notte di San Lorenzo con “Il Borgo dei Desideri”

Nella suggestiva cornice della Notte di San Lorenzo, il fascino senza tempo di Rosazza, riconosciuto tra "I Borghi più belli d'Italia", si fonde con la magia delle stelle cadenti. Lunedì 10 agosto, a partire dalle 21.30, il Parco Ortone ospiterà "Il Borgo dei Desideri", un appuntamento speciale promosso nell'ambito del circuito nazionale de I Borghi più belli d'Italia.

Immerso nella splendida ed enigmatica cornice della Valle Cervo, il borgo offrirà a visitatori e residenti un'esperienza astronomica aperta a tutti: grazie alla presenza di un telescopio professionale allestito presso il parco, sarà possibile osservare da vicino la volta celeste, guidati alla scoperta di stelle, costellazioni e pianeti.

Durante la serata, ogni partecipante potrà scrivere il proprio desiderio su un'apposita card e imbucarla nel Box dei Desideri. Tutte le card raccolte a Rosazza saranno inviate alla Commissione dell'Associazione I Borghi più belli d'Italia per partecipare al concorso nazionale che premierà il desiderio più bello.

L'iniziativa "Il Borgo dei Desideri" nasce per valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico dei piccoli centri italiani, invitando il pubblico a vivere i borghi in un'atmosfera corale e ricca di suggestione. Con la sua architettura inconfondibile e la sua atmosfera unica, Rosazza offre lo scenario perfetto per una serata dedicata alla meraviglia e alla condivisione.