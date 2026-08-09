Candelo, aperte le iscrizioni per i servizi scolastici per l’anno scolastico 2026/27

A Candelo sono aperte le iscrizioni per i servizi scolastici per l’anno scolastico 2026/27. Le domande di iscrizione al servizio devono essere presentate entro domani, lunedì 10 agosto con modulo cartaceo e invio via email a candelo@comunedicandelo.it o consegna a mano presso l’ufficio servizi scolastici del comune di Candelo.

L’amministrazione comunale ha disposto l’attivazione, qualora si raggiunga un numero minimo d’iscritti pari a 10, dei seguenti servizi: pre scuola presso la scuola dell’Infanzia, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.30; post scuola presso la scuola dell’Infanzia, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 17.30; pre scuola presso la Primaria, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.15; post scuola presso la Primaria, dal lunedì al venerdì, dalle 16.15 alle 18.

Le iscrizioni al servizio mensa sono aperte dal 10 agosto al 7 settembre 2026 e possono essere presentate: on line sul portale eCivisWEB (https://candelo.ecivis.it) mediante credenziali SPID e CIE oppure presso l’ufficio servizi scolastici del comune di Candelo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30.

Per maggiori informazioni e per scaricare modulo per allergie e intolleranze www.comune.candelo.bi.it