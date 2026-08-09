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Cossato e Cossatese | 09 agosto 2026, 08:50

Cossato, chiude la Biblioteca Comunale per la pausa estiva

Cossato, chiude la Biblioteca Comunale per la pausa estiva (foto di repertorio)

Cossato, chiude la Biblioteca Comunale per la pausa estiva (foto di repertorio)

La Biblioteca Comunale di Cossato chiude per la consueta pausa estiva. Il periodo indicato è da martedì 11 agosto a sabato 22. Riaprirà con il consueto orario nella giornata di martedì 25 agosto.

g. c.

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