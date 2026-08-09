Cossato, chiude la Biblioteca Comunale per la pausa estiva

La Biblioteca Comunale di Cossato chiude per la consueta pausa estiva. Il periodo indicato è da martedì 11 agosto a sabato 22. Riaprirà con il consueto orario nella giornata di martedì 25 agosto.
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