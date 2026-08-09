Pralungo, si chiude il centro estivo: un’estate di giochi, amicizia e crescita per 50 ragazzi

Si è concluso il centro estivo di Pralungo 2026, un'esperienza che ha saputo regalare ai bambini e ragazzi settimane di gioco, amicizia, crescita e divertimento.

L'iniziativa, organizzata dalla Parrocchia di Pralungo, da Teens Biella e dal comune di Pralungo, ha potuto contare anche sul prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

“Una collaborazione che si è dimostrata vincente – riporta l’amministrazione comunale sui propri canali social – Circa 50 bambini e ragazzi hanno partecipato alle attività, svolte presso le strutture dell'Oratorio e il Polivalente comunale, vivendo un'estate ricca di esperienze e momenti condivisi. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto: organizzatori, educatori, volontari, famiglie e sostenitori. Il successo di questa edizione rappresenta un ottimo punto di partenza e ci fa guardare con entusiasmo al prossimo anno, con l'auspicio di poter riproporre un'esperienza altrettanto bella e partecipata”.