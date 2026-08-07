Esodo estivo, sabato da bollino nero: oltre 25 milioni di spostamenti sulle strade italiane FOTO

Entra nel vivo l’esodo estivo e per i biellesi in partenza verso le località di villeggiatura si annuncia uno dei fine settimana più impegnativi dell’estate lungo le principali direttrici italiane. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da oggi, venerdì 7 agosto, a domenica 9 agosto sono previsti oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli sulle strade e autostrade gestite dalla società del Gruppo FS.

La situazione più critica è attesa nella mattinata di sabato 8 agosto, classificata con il bollino nero da Viabilità Italia. Bollino rosso, invece, nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica.

L’aumento dei flussi coincide con la settimana che precede Ferragosto e con la chiusura di gran parte delle attività economiche del Paese. Per agevolare la circolazione Anas ha rafforzato la presenza del personale sull’intero territorio nazionale e ridotto il numero dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 interventi, pari all’83% dei 1.414 attivi.

«La sicurezza deve guidare ogni spostamento – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme –. Il rispetto dei limiti di velocità, il mantenimento della distanza di sicurezza, l’assenza di distrazioni alla guida e soste periodiche durante i tragitti più lunghi rappresentano comportamenti indispensabili per prevenire incidenti e contribuire a una circolazione più fluida e sicura».

Particolare attenzione viene richiesta nelle ore caratterizzate dai maggiori volumi di traffico. «Le giornate contrassegnate dal bollino nero – prosegue Gemme – coincidono con il picco degli spostamenti estivi e richiedono un’attenzione ancora maggiore da parte di tutti gli utenti della strada. Per questo rivolgiamo un appello ai viaggiatori affinché pianifichino il viaggio con anticipo, verificando le condizioni della circolazione, l’efficienza del veicolo e le previsioni meteorologiche prima di mettersi in viaggio».

Circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, insieme agli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, sono impegnati per assicurare un presidio costante della rete, l’assistenza agli utenti e la gestione dei flussi.

Per chi parte dal Biellese e deve raggiungere altre regioni, attenzione soprattutto alle principali direttrici turistiche. Al Nord sono segnalati possibili incrementi della circolazione sui raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, sulla statale 45 di Val Trebbia in Liguria, sulla statale 26 della Valle d’Aosta, sulla statale 309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e sulla statale 51 di Alemagna in Veneto.

Tra gli altri itinerari interessati figurano la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna.

Possibili flussi sostenuti anche sulla statale 148 Pontina e sulla SS7 Appia nel Lazio, sull’itinerario E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, oltre che lungo le direttrici della SS1 Aurelia, tra Lazio, Toscana e Liguria, e della SS16 Adriatica, che attraversa Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto.

Le maggiori concentrazioni di veicoli sono previste oggi pomeriggio e sabato mattina, quando aumenteranno le partenze dai grandi centri urbani e gli spostamenti verso le località di mare e di villeggiatura. Domenica pomeriggio l’attenzione si sposterà invece sui rientri verso le città.

Per favorire la circolazione è previsto il divieto di transito dei veicoli pesanti oggi, venerdì 7 agosto, dalle 16 alle 22; sabato 8 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 9 agosto dalle 7 alle 22.

Dal 4 agosto sono inoltre in funzione, in accordo e in collaborazione con la Polizia Stradale, i nuovi sistemi di controllo della velocità Vergilius Plus su 36 tratte della rete Anas. Ventisei si trovano lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, per circa 100 chilometri nel tratto campano compreso tra Salerno e Buonabitacolo.

Gli altri tratti interessano, al Nord, la statale 309 Romea nell’area di Ravenna; al Centro, la statale 1 Via Aurelia nell’area metropolitana di Roma; al Sud, la statale 7 Quater Via Domitiana a Pozzuoli e la statale 145 Var Sorrentina all’interno della galleria Santa Maria di Pozzano.

In vista delle partenze Anas raccomanda di verificare le condizioni del veicolo, con particolare attenzione alla pressione degli pneumatici, all’efficienza delle luci e ai livelli di olio e acqua. È inoltre consigliato consultare le previsioni meteorologiche e il calendario delle giornate più critiche, valutando eventuali percorsi alternativi, e portare con sé acqua e generi di prima necessità, soprattutto in presenza di temperature elevate.

Restano fondamentali il rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza, l’utilizzo delle cinture per tutti gli occupanti e dei sistemi di ritenuta previsti per i bambini. In caso di stanchezza o sonnolenza occorre fermarsi in sicurezza nelle aree di servizio e riposare prima di riprendere il viaggio. L’invito è anche a non assumere alcol o sostanze stupefacenti e a evitare ogni forma di distrazione durante la guida.

Per conoscere la situazione della circolazione prima della partenza sono disponibili i servizi online di Anas dedicati all’esodo estivo e al traffico in tempo reale, l’app “VAI”, il CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture e il numero verde Pronto Anas 800.841.148, attivo 24 ore su 24.