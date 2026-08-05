 / SPORT

SPORT | 05 agosto 2026, 15:30

Bocce, pollici in alto per il secondo memorial “Vanni Tonso”

Bocce, pollici in alto per il secondo memorial “Vanni Tonso”

Bocce, pollici in alto per il secondo memorial “Vanni Tonso”

Grande successo ha riscosso il secondo memorial "Vanni Tonso", che si è giocato e concluso martedì scorso al Circolo Sportivo Italia.

La poule degli Assi ad otto quadrette in formazione AAAB, è stata vinta dalla Brb Ivrea che schierava Enrico Birolo, Marco Capello, Nicolò Buniva, Luigi Grattapaglia, che nella finalissima ha superato, con il punteggio di 13-5, la Circolo Italia Ponderanese con Daniele Grosso, Gabriele Graziano, Simone Nari, Diego Staccotti. 

Sul podio, al terzo posto, si sono piazzate: Cro Lyon con Fabien Amar, Eddy Chemarin, Baptist Dumarcher, Piero Amerio e il Crc Gaglianico con Vincenzo Siccardi, Luigi Cericola, Davide Ponzo, Luca Negro.

Ha arbitrato Silvio Marello.

Sante Tregnago

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore