Bocce, pollici in alto per il secondo memorial “Vanni Tonso”

Grande successo ha riscosso il secondo memorial "Vanni Tonso", che si è giocato e concluso martedì scorso al Circolo Sportivo Italia.

La poule degli Assi ad otto quadrette in formazione AAAB, è stata vinta dalla Brb Ivrea che schierava Enrico Birolo, Marco Capello, Nicolò Buniva, Luigi Grattapaglia, che nella finalissima ha superato, con il punteggio di 13-5, la Circolo Italia Ponderanese con Daniele Grosso, Gabriele Graziano, Simone Nari, Diego Staccotti.

Sul podio, al terzo posto, si sono piazzate: Cro Lyon con Fabien Amar, Eddy Chemarin, Baptist Dumarcher, Piero Amerio e il Crc Gaglianico con Vincenzo Siccardi, Luigi Cericola, Davide Ponzo, Luca Negro.

Ha arbitrato Silvio Marello.