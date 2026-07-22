Biella, lavori sul Ponte delle Tangenziale alle battute finali: si attende la conferma sulla riapertura

A Biella si avvia alla conclusione il cantiere sul Ponte della Tangenziale.

Stando alle ultime informazioni raccolte, i lavori sono ormai alle battute finali e, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, la riapertura al traffico potrebbe avvenire già nella giornata di domani, giovedì 23 luglio, con alcuni giorni di anticipo rispetto ai tempi del cronoprogramma, previsti originariamente entro il 31 luglio.

Tuttavia, ad oggi, non è ancora possibile indicare un orario preciso per il ripristino della normale circolazione. Le operazioni finali comprendono il ripiegamento del cantiere e la successiva rimozione della segnaletica temporanea, comprese le indicazioni di deviazione installate in un'area particolarmente estesa.

Proprio per questo motivo, la conferma definitiva sarà comunicata soltanto al termine delle ultime attività. Una volta completato il ripristino della viabilità sul ponte, Anas diffonderà un aggiornamento ufficiale con l'annuncio della riapertura.