L’ecosistema aerospaziale piemontese al Farnborough International Airshow 2026

Da ieri inizia la presenza del Piemonte al Farnborough International Airshow 2026, in programma fino al 24 luglio nell'aeroporto della cittadina della contea dell'Hampshire (Inghilterra). Si tratta di uno dei più autorevoli saloni mondiali dedicati all'aeronautica, allo spazio, alla difesa e alle tecnologie dual use, dove Governi, grandi contractor, PMI innovative, investitori e centri di ricerca definiscono le direttrici di sviluppo di uno dei comparti industriali più strategici a livello globale. Obiettivo: consolidare il ruolo della regione come hub europeo dell'innovazione aerospaziale. La partecipazione è organizzata da Ceipiemonte nell'ambito del Progetto Integrato di Filiera (PIF) “Aerospazio” promosso da Regione Piemonte e co-finanziato dal PR FESR 2021-2027, e in collaborazione con la Camera di commercio di Torino.

A Farnborough il Piemonte presenta le competenze delle proprie imprese e un modello di sviluppo fondato sull'integrazione tra manifattura, ricerca e innovazione: un ecosistema che ha saputo evolversi dalla tradizione aeronautica alla nuova economia dello Spazio e che oggi è pronto a contribuire alle grandi sfide globali del settore. Sono 16 le PMI piemontesi che presentano tecnologie e soluzioni alla committenza internazionale nello spazio regionale, che vede anche la presenza del Distretto Aerospaziale Piemonte e che è collocata in posizione strategica nel prestigioso Padiglione 1, all’interno della partecipazione ufficiale italiana AIAD – MoD. La collettiva è espressione di un network industriale capace di presidiare l'intera catena del valore dell'aerospazio, dall'aeronautica allo Spazio fino alla difesa, con un'offerta integrata che conferma la capacità della filiera piemontese di rispondere alle esigenze di un mercato globale in continua evoluzione. La delegazione rappresenta infatti competenze d'eccellenza nella progettazione e produzione di sistemi e componenti ad alta tecnologia, nella meccanica di precisione e nelle lavorazioni avanzate, nei materiali innovativi e nelle soluzioni per la manifattura del futuro, affiancate da servizi di ingegneria, certificazione, manutenzione e supporto all'industria. Accanto alle consolidate capacità manifatturiere, il Piemonte mette in vetrina anche le più recenti innovazioni sviluppate in ambiti strategici quali l'Intelligenza Artificiale applicata all'aerospazio, la robotica spaziale, le tecnologie per l'esplorazione e l'abitabilità dello spazio, i sistemi di propulsione a basse emissioni, i nuovi lanciatori riutilizzabili, la manifattura additiva e le soluzioni per la transizione verso un'aeronautica e una Space Economy sempre più sostenibili.

Proprio per presentare ai partner internazionali l’eccellenza piemontese, il 22 luglio lo stand del Piemonte ospita il workshop "Elevating Aerospace Excellence: Piemonte’s Innovation Ecosystem and Investment Outlook". Interverranno all’incontro il Responsabile Affari Internazionali e Cooperazione della Regione Piemonte Davide Gandolfi, il Segretario Generale della Camera di commercio di Torino Guido Bolatto, il Direttore Generale di Ceipiemonte Stefano Nigro e i rappresentanti dei key player internazionali localizzati in Piemonte: Leonardo, Avio Aero, Thales Alenia Space, Altec, Safran e Mecaer Aviation Group. Insieme animeranno un momento di approfondimento che combina alla presentazione delle competenze del territorio le opportunità di business e investimento. In concomitanza con il salone e in tema di attrazione di investimenti esteri, il 21 luglio è in programma anche “Piemonte's ecosystem and its investment opportunities", un incontro con un selezionato parterre di 20 potenziali investitori inglesi organizzato nel centro di Londra da Ceipiemonte in collaborazione con ICE Londra, e ospitato da Tanda Migliorini & Associates LLP, Studio Legale Associato Ponza & Curci e Porfido & Partners Family Office. L'obiettivo è quello di promuovere le opportunità di investimento del territorio piemontese e gli strumenti e i servizi a supporto degli investitori esteri.

Focus dell’edizione 2026 sono i grandi temi che stanno ridefinendo il settore: digitalizzazione, Intelligenza Artificiale, resilienza delle supply chain, sostenibilità, nuove tecnologie per il volo e la Space Economy. In questo contesto, il Piemonte si presenta con un sistema industriale maturo, capace di competere lungo l'intera filiera e di dialogare con i principali programmi aeronautici e spaziali europei e internazionali, dimostrando di essere uno dei principali poli aerospaziali italiani ed europei. La regione ospita infatti sul proprio territorio grandi player dell’industria aerospaziale - Leonardo, Avio Aero, Thales Alenia Space, Altec, Safran, Mecaer Aviation Group - e oltre 450 PMI che mettono a disposizione dei principali attori internazionali una catena di fornitura completa caratterizzata da know-how, capacità tecniche, manifattura di alto livello. L’aerospazio in Piemonte registra una crescita continua, un fatturato complessivo che ha raggiunto gli 8 miliardi di euro, una forza lavoro altamente qualificata di 35.000 addetti ed eccellenze industriali inserite in un ecosistema completo, composto da una consolidata rete di PMI, grandi aziende, un crescente flusso di startup dall’alto valore tecnologico, centri di ricerca pubblici e privati, Poli di Innovazione, la Città dell’Aerospazio - il più grande hub italiano per la manifattura e la ricerca e sviluppo in campo aeronautico - e una forte presenza accademica di grande attrattiva sia per i buyer che per gli investitori esteri.

Il salone arriva dopo il record del 2024, anno in cui sono stati annunciati oltre 105 miliardi di dollari di accordi commerciali: per l'edizione 2026 sono attesi oltre 1.400 espositori e più di 100.000 visitatori professionali provenienti da tutto il mondo. Partecipare a Farnborough International Airshow 2026 è dunque una tappa strategica della roadmap di promozione sui mercati esteri dell’eccellenza piemontese che si inserisce in continuità con gli altri importanti appuntamenti del 2026 e del 2027, tra cui: Space Tech Expo Europe, Aeromart Toulouse, Spacecom, la missione imprenditoriale negli Stati Uniti in occasione di Space Symposium, DSEI/Defence and Security Equipment International, Aircraft Interiors Expo, Paris Air Show, IAC-International Astronautical Congress. Questo percorso condurrà le aziende alla nuova edizione di Aerospace & Defense Meetings, che tornerà a Torino con l’undicesima edizione a novembre 2027.

Il Regno Unito è il terzo partner economico extra UE del Piemonte, con un interscambio commerciale che ha raggiunto nel 2025 i 3,3 miliardi di euro e che coinvolge numerosi comparti manifatturieri ad alto valore aggiunto, tra cui aerospazio, automotive, meccatronica, chimica e agroalimentare. Nonostante il nuovo contesto regolatorio successivo alla Brexit, le relazioni economiche tra il Piemonte e il mercato britannico si mantengono solide, confermando il Regno Unito come un importante mercato extra UE di destinazione delle esportazioni regionali con oltre 2,4 miliardi di esportazioni e un mercato strategico per investimenti, innovazione e collaborazioni industriali. In questo contesto, il settore aerospaziale rappresenta uno degli ambiti di collaborazione industriale, tecnologica e di ricerca più consolidati e dinamici. Secondo una stima indiretta elaborata da Ceipiemonte sulla base dei dati disponibili per il 2025, l’interscambio aerospaziale tra Piemonte e Regno Unito si collocherebbe nell’ordine di un miliardo di euro, con circa 600 milioni riconducibili alle esportazioni piemontesi verso il mercato britannico e circa 450 milioni alle importazioni dal Regno Unito. A supporto di queste relazioni, Ceipiemonte collabora da anni con alcuni dei principali cluster aerospaziali, associazioni e organismi britannici, tra cui Midlands Aerospace Alliance, West of England Aerospace Forum, Aerospace Wales Forum, Farnborough Aerospace Consortium e Invest Northern Ireland. Inoltre, alcune di queste organizzazioni condividono con Ceipiemonte l'adesione alla rete europea EACP (European Aerospace Cluster Partnership), creando così ulteriori opportunità di sviluppo di collaborazioni industriali, tecnologiche e scientifiche tra le imprese piemontesi e britanniche.

“L’aerospazio è uno dei settori che sta crescendo con maggiore dinamismo in Piemonte, in quanto registra un fatturato di 8 miliardi di euro, 35 mila addetti e commesse per i prossimi 15 anni, e rappresenta una leva strategica per la competitività del nostro sistema produttivo e la presenza a Farnborough è un investimento su questa crescita – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Attività produttive e Internazionalizzazione Andrea Tronzano - Essere presenti nei luoghi in cui si incontrano imprese, investitori e grandi committenti significa creare occasioni concrete per le nostre aziende, favorire nuove collaborazioni internazionali e rafforzare l’attrattività del nostro territorio. È così che accompagniamo la crescita delle imprese sui mercati globali, valorizzando un ecosistema che unisce competenze industriali, ricerca, innovazione e una filiera capace di competere ai massimi livelli internazionali”.

“Farnborough è da sempre una tappa strategica nel calendario degli eventi che vedono la filiera aerospaziale piemontese al centro dell’interesse dei più prestigiosi interlocutori internazionali, grazie alla presenza big player leader di mercato, ma grazie anche al tessuto di pmi capaci di offrire servizi e soluzioni flessibili e all’avanguardia – spiega Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino. – La nostra presenza, che prevede anche un incontro strategico con un selezionato parterre di 20 potenziali investitori inglesi, conferma dunque il nostro posizionamento internazionale, in attesa di ospitare tutti i maggiori protagonisti di questo settore a Torino, in occasione degli Aerospace & Defense Meetings 2027”.

“A Farnborough il Piemonte si presenta da protagonista, forte della qualità delle sue imprese e del lavoro che portiamo avanti insieme ai nostri Soci e a tutti gli attori del territorio per rafforzarne la competitività internazionale», evidenzia Stefano Nigro, Direttore Generale di Ceipiemonte. «Grazie a una consolidata rete di relazioni internazionali e a una strutturata attività di scouting, Ceipiemonte presenterà la supply chain piemontese ad alcuni dei principali player mondiali del settore, tra cui Airbus, Blue Origin, GE Aerospace, Fokker e Meggitt. La missione nel Regno Unito rappresenta inoltre un'importante occasione per promuovere il Piemonte come destinazione di investimenti esteri. Siamo diventati stabilmente la seconda regione italiana per attrazione di investimenti internazionali, ma siamo convinti che il comparto aerospaziale abbia ancora un grande potenziale di crescita. Con l'evento "Invest in Piemonte" presenteremo il nostro ecosistema a nuovi potenziali investitori, proseguendo un'attività che oggi conta oltre 100 dossier aperti nel settore aerospaziale e che ha già portato a 13 insediamenti di qualità”.

“Farnborough rappresenta un momento cruciale per intessere relazioni internazionali e avviare progetti di collaborazione tecnologici - dichiara Maurizio De Mitri Presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte - abbiamo organizzato incontri con i distretti esteri per rafforzare il nostro posizionamento espressione di un territorio leader nello sviluppo dell’aerospazio. Già il primo giorno firmeremo un protocollo di intesa (MoU) con AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics), la più grande società tecnica al mondo dedicata all'ingegneria e alla professione aerospaziale globale, con circa 30.000 membri in oltre 90 Paesi. Il DAP intende affiancare, come partner tecnologico strategico globale le aziende piemontesi per consentire loro di essere protagoniste nelle traiettorie dedicate al futuro dell'aviazione e dello spazio. Il Distretto Aerospaziale Piemonte si presenta a Farnborough non solo per testimoniare la storia industriale, ma per consolidare le nuove sfide della transizione ecologica e digitale nei cieli di tutto il mondo”.