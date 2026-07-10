Incendi in Piemonte, Cirio al centro di comando di Varallo per Cravagliana FOTO

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio si è recato in mattinata a Premosello Chiovenda, dove ieri sera sono state evacuate per precauzione 135 persone della frazione Colloro, per verificare di persona la situazione degli incendi boschivi che stanno interessando questa e numerose altre località del Verbano Cusio Ossola e dell’intero Piemonte.

Ad accompagnarlo gli assessori regionali alla Protezione civile Marco Gabusi e all’Ambiente Matteo Marnati. Presenti anche il prefetto Matilde Pirrera, il presidente della Provincia Giandomenico Albertella e il sindaco Elio Fovanna.

“Sono oltre 500 le persone all’opera su tutti i fronti degli incendi per garantire la sicurezza dei piemontesi e per tutelare il nostro straordinario patrimonio boschivo - ha dichiarato il presidente Cirio - La nostra è la miglior Protezione civile d’Italia e tecnici e volontari sono al lavoro da giorni per tenere al sicuro i paesi e le persone. Occorre prestare grande attenzione perché gli incendi cambiano molto rapidamente ed è importante questo lavoro e presidio costante. Era importante per me venire qua oggi per sincerarmi della condizione delle persone che abbiamo dovuto evacuare. Ringraziamo il governo che ci ha messo a disposizione un elicottero Erikson, che sgancia 10.000 litri ogni volta che sorvola un incendio, i Vigili del fuoco, il Corpo regionale antincendi boschivi, i coordinamenti provinciali dei volontari di Protezione civile e le Forze dell’ordine”.

L’assessore Gabusi ha evidenziato che “è una situazione di forte stress, mai verificatasi nel mese di luglio. Comunque tutto è sotto controllo per garantire la sicurezza dele persone e per limitare il danno al patrimonio boschivo”.

L’assessore Marnati ha annunciato di aver chiesto ad Arpa “di verificare la qualità dell’aria dove il fumo è molto intenso, ma si è notato che la situazione si sta normalizzando rispetto a ieri”.

A Premosello sono in servizio un elicottero del sistema regionale, due

Canadair e un elicottero Erikson del Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Il presidente Cirio si poi è recato al centro di comando di Varallo, che coordina gli interventi in Valsesia e in particolare per quanto riguarda l’incendio di Cravagliana.

In questo momento gli incendi stanno bruciando ettari di vegetazione anche nei territori di Bannio Anzino (VCO), Boccioleto, Varallo, Cervatto e Fobello in Valsesia, e Valprato Soana (TO). I volontari del Corpo Antincendi boschivi del Piemonte all’opera in questi giorno sono complessivamente 140 persone e 27 mezzi, quelli di Protezione civile 30 nel VCO e 18 in Valsesia.



