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Regione Piemonte | 10 luglio 2026, 16:18

Incendi in Piemonte, Cirio al centro di comando di Varallo per Cravagliana FOTO

"Ringraziamo il governo che ci ha messo a disposizione un elicottero Erikson"

Incendi in Piemonte, Cirio al centro di comando di Varallo per Cravagliana

Incendi in Piemonte, Cirio al centro di comando di Varallo per Cravagliana

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio si è recato in mattinata a Premosello Chiovenda, dove ieri sera sono state evacuate per precauzione 135 persone della frazione Colloro, per verificare di persona la situazione degli incendi boschivi che stanno interessando questa e numerose altre località del Verbano Cusio Ossola e dell’intero Piemonte.

Ad accompagnarlo gli assessori regionali alla Protezione civile Marco Gabusi e all’Ambiente Matteo Marnati. Presenti anche il prefetto Matilde Pirrera, il presidente della Provincia Giandomenico Albertella e il sindaco Elio Fovanna.

“Sono oltre 500 le persone all’opera su tutti i fronti degli incendi per garantire la sicurezza dei piemontesi e per tutelare il nostro straordinario patrimonio boschivo - ha dichiarato il presidente Cirio - La nostra è la miglior Protezione civile d’Italia e tecnici e volontari sono al lavoro da giorni per tenere al sicuro i paesi e le persone. Occorre prestare grande attenzione perché gli incendi cambiano molto rapidamente ed è importante questo lavoro e presidio costante. Era importante per me venire qua oggi per sincerarmi della condizione delle persone che abbiamo dovuto evacuare. Ringraziamo il governo che ci ha messo a disposizione un elicottero Erikson, che sgancia 10.000 litri ogni volta che sorvola un incendio, i Vigili del fuoco, il Corpo regionale antincendi boschivi, i coordinamenti provinciali dei volontari di Protezione civile e le Forze dell’ordine”.

L’assessore Gabusi ha evidenziato che “è una situazione di forte stress, mai verificatasi nel mese di luglio. Comunque tutto è sotto controllo per garantire la sicurezza dele persone e per limitare il danno al patrimonio boschivo”.

L’assessore Marnati ha annunciato di aver chiesto ad Arpa “di verificare la qualità dell’aria dove il fumo è molto intenso, ma si è notato che la situazione si sta normalizzando rispetto a ieri”.

A Premosello sono in servizio un elicottero del sistema regionale, due
Canadair e un elicottero Erikson del Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Il presidente Cirio si poi è recato al centro di comando di Varallo, che coordina gli interventi in Valsesia e in particolare per quanto riguarda l’incendio di Cravagliana.

In questo momento gli incendi stanno bruciando ettari di vegetazione anche nei territori di Bannio Anzino (VCO), Boccioleto, Varallo, Cervatto e Fobello in Valsesia, e Valprato Soana (TO). I volontari del Corpo Antincendi boschivi del Piemonte all’opera in questi giorno sono complessivamente 140 persone e 27 mezzi, quelli di Protezione civile 30 nel VCO e 18 in Valsesia.


 

Incendi in Piemonte, Cirio al centro di comando di Varallo per Cravagliana

Incendi in Piemonte, Cirio al centro di comando di Varallo per Cravagliana

Incendi in Piemonte, Cirio al centro di comando di Varallo per Cravagliana

Incendi in Piemonte, Cirio al centro di comando di Varallo per Cravagliana

Ufficio Stampa Giunta Regionale, s.zo.

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