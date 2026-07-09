Quaregna Cerreto mantiene i benefici per la scuola: "Pur non essendo Comune montano, siamo a fondo valle"

Buone notizie per Quaregna Cerreto sul fronte dei servizi scolastici. Dopo le preoccupazioni emerse nei mesi scorsi in seguito alla riforma che ha ridefinito l'elenco dei Comuni montani, in questi giorni si sono svolti incontri a distanza dai quali è emerso un importante chiarimento.

Pur non rientrando più tra i Comuni montani, Quaregna Cerreto viene infatti considerato Comune di fondo valle e, per questo motivo, continuerà a beneficiare delle agevolazioni previste per il mantenimento dei servizi scolastici.

Una conferma accolta con favore dall'amministrazione comunale, che nelle scorse settimane aveva espresso timori per le possibili ripercussioni sulla scuola. "Continueremo come ora", rassicura il sindaco Katia Giordani. "L'unico limite, a questo punto, sono le nascite e le iscrizioni".