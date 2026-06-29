Tumori, endometrio: Bignami (Loto), 'riclassificazione neoplasia ha aperto a medicina di precisione'

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(Adnkronos) - "Negli ultimi anni abbiamo assistito a numerose innovazioni terapeutiche e a una vera e propria riclassificazione del tumore dell'endometrio, che oggi viene considerata un tumore 'a quattro facce' - si sofferma la direttrice dell'associazione - Questa classificazione molecolare ha aperto la strada a una medicina di precisione sempre più incisiva e alla scoperta di nuove opportunità di cura, come i recenti farmaci immunoterapici". Così Manuela Bignami, direttrice di Loto Odv, intervenendo oggi all'incontro, organizzato a Milano da AstraZeneca, "Tumori, oltre il silenzio della malattia: il valore dell'immunoterapia oggi".