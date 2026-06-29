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Video | 29 giugno 2026, 16:57

Pompei, dagli scooter in corsa spingono a terra un anziano in bicicletta

Pompei, dagli scooter in corsa spingono a terra un anziano in bicicletta

(Adnkronos) - "Questi disgraziati sugli scooter hanno spinto a terra un povero ciclista anziano a Pompei", così il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli ha denunciato attraverso i suoi canali social il grave episodio avvenuto in provincia di Napoli. Il video pubblicato da Borrelli mostra la dinamica dell'accaduto: sei persone, a bordo di tre scooter, hanno affiancato in corsa un anziano in bicicletta e lo hanno spinto violentemente verso le auto parcheggiate a bordo strada facendolo cadere in terra. 

 

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