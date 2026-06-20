Camping in Lombardia: perché scegliere il Lago d’Iseo e la Franciacorta

Il campeggio è un modo di intendere la vacanza che piace a molte persone con età diverse per alcune ragioni molto semplici: è versatile, ha qualcosa di comunitario, non è troppo costoso rispetto ad altre opzioni e permette di vivere più intensamente i territori.

Un camping in Lombardia presenta tutte queste caratteristiche dando modo, se si propende per una zona ricca di natura, storia e cultura come quella del Lago d’Iseo e della Franciacorta, di spostarsi comodamente con un mezzo di proprietà, per chi vive a Biella e dintorni. Vediamo perché, in occasione delle ferie estive, considerare questa meta turistica.

Lago d’Iseo e Franciacorta: tra paesaggi, vino buono e tanta storia

Siamo nelle province di Bergamo e Brescia, in un territorio costellato da un paesaggio lacustre – quello del Lago d’Iseo – ma anche dai vigneti superlativi della Franciacorta, che certamente non hanno bisogno di presentazioni. Un’area che si estende per circa duecento chilometri e comprende diciannove comuni, ricca di esperienze adatte tanto alle famiglie con bambini quanto alle coppie e ai gruppi di amici più avventurosi.

Ecco alcuni buoni motivi per recarsi in questo angolo della Lombardia:

per visitare una cantina vinicola dove degustare vini tra i più apprezzati del panorama nazionale e internazionale;

dove degustare vini tra i più apprezzati del panorama nazionale e internazionale; per camminare nella natura , complici i tanti itinerari percorribili a piedi, in bici e a cavallo;

, complici i tanti itinerari percorribili a piedi, in bici e a cavallo; per prendere il sole in totale relax a bordo lago;

in totale relax a bordo lago; per scoprire monumenti architettonici come il Monastero di San Pietro in Lamosa oppure il Castello di Bornato e Villa Orlando;

come il Monastero di San Pietro in Lamosa oppure il Castello di Bornato e Villa Orlando; per gustare una cucina ricca e genuina;

e genuina; per staccare pienamente dalla frenesia di tutti i giorni, lontano da mete turistiche più affollate.

A tutto questo c’è da aggiungere che i servizi sono all’altezza delle aspettative, vista la fama della Lombardia. Si potrà quindi fare, anche per chi pratica camping, una vacanza un po’ selvaggia, certo, ma non per questo meno comoda.

Camping a bordo lago a Iseo: la meta ideale per esplorare l’area

Iseo è la base ideale per partire alla volta tanto dei borghi circostanti quanto della Franciacorta. Soggiornare qui è quindi un’opzione tra le più valide, specialmente se si sceglie una struttura come Camping del Sole , dotata di servizi in grado di mettere d’accordo categorie differenti di viaggiatori.

Sarà infatti possibile soggiornare all’interno di bungalow con tutti i comfort, così come in camper o caravan. Da non sottovalutare una soluzione esclusiva e nel segno del lusso quale il glamping, ideale per chi desidera stare all’aria aperta, un po’ come in tenda, ma usufruire dei comfort tipici di un hotel, come ad esempio un letto o un bagno.

La struttura è inoltre dotata di due spiagge riservate, ristorante, bistrot, bar e market interno: optional funzionali durante la gestione quotidiana della vacanza perché permettono di pianificare meno (e rilassarsi di più).

Ed è proprio questo che invitano a fare luoghi come il Lago d’Iseo e la Franciacorta: rallentare, vivendo il tempo delle ferie intensamente, per poi tornare a casa sapendo di aver davvero riposato e recuperato le energie.