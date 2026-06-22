CompanyMarine diventa rivenditore ufficiale Cantieri Capelli e presenta il nuovo ALMA 27

La storica casa nautica Cantieri Capelli, attiva da quasi cinquant'anni nella produzione di barche e gommoni, ha scelto CompanyMarine come rivenditore ufficiale per il Veneto.

La concessionaria con sede a Malcontenta (VE), alle porte di Venezia, aggiunge così al proprio portafoglio un marchio di riferimento della nautica italiana, ampliando un'offerta già ampia e articolata. Insieme alla nuova partnership arriva anche il primo modello della nuova linea ALMA di Cantieri Capelli: il Capelli ALMA 27, walkaround cabinato che sarà presto disponibile nello showroom veneto come anteprima della stagione 2026.

Una partnership con un marchio storico della nautica italiana

L'incontro tra Cantieri Capelli e CompanyMarine unisce due realtà che si muovono nello stesso universo da prospettive complementari. Cantieri Capelli rappresenta uno dei principali costruttori italiani di imbarcazioni e gommoni: un nome che da quasi cinquant'anni accompagna generazioni di diportisti italiani e che ha saputo evolvere nel tempo mantenendo una propria identità riconoscibile. La filosofia del cantiere si è sempre fondata su tre pilastri essenziali: qualità costruttiva, attenzione al design e affidabilità nel tempo.

CompanyMarine, dal canto suo, è una realtà nautica consolidata sul territorio veneto, con un raggio d'azione commerciale che copre le province di Venezia, Padova, Vicenza e Treviso. Lo staff dell'azienda vanta anni di esperienza nel settore nautico e affianca il cliente in ogni fase, dalla scelta dell'imbarcazione alla configurazione, fino alla consegna e all'assistenza post-vendita. L'ingresso del marchio Capelli nel portafoglio rappresenta una tappa significativa del percorso di crescita della concessionaria, oltre che un'opportunità per gli armatori dell'area nord-orientale di accedere a un brand di alta gamma con il supporto di un rivenditore radicato sul territorio.

La linea ALMA: una nuova rotta progettuale per Cantieri Capelli

L'arrivo della linea ALMA segna una direzione precisa nello sviluppo prodotto di Cantieri Capelli. Si tratta di una nuova famiglia di imbarcazioni dal carattere mediterraneo contemporaneo, progettata per rispondere alle esigenze attuali del mercato e a uno stile di navigazione che mette al centro libertà, comfort e versatilità.

Il primo modello in acqua è l'ALMA 27, lungo poco più di otto metri, ma il progetto industriale è già definito su una scala più ampia: il cantiere prevede infatti di affiancare al modello inaugurale anche unità da sei, dieci e dodici metri nei prossimi anni.

Tra gli elementi che contraddistinguono il design della linea spiccano la prua squadrata, scelta progettuale che permette di massimizzare gli spazi sia esterni sia sottocoperta, e la prua quasi verticale, soluzione stilistica oggi molto apprezzata nel diporto contemporaneo. L'attenzione al comfort di bordo, in particolare alla protezione dal sole, costituisce un altro tratto distintivo della famiglia ALMA, con soluzioni di copertura pensate per ampliare le zone riparate.

Capelli ALMA 27: caratteristiche tecniche e identità di un walkaround mediterraneo

Il Capelli ALMA 27 si presenta come una barca cabinata walkaround di 8,68 metri di lunghezza fuori tutto, con lunghezza di carena di 7,95 metri e larghezza di 2,54 metri. Il peso senza motore è di 1.900 chilogrammi e la portata massima a bordo è di otto persone, con categoria di omologazione D/C. La motorizzazione massima installabile è di 1x350 CV oppure 2x200 CV, in linea con un'imbarcazione di questa categoria.

Sul piano della motorizzazione la barca è proposta in due configurazioni: in versione bimotore con due fuoribordo Yamaha F200SA, oppure in monomotore con un singolo Yamaha F350 NSB alla massima potenza disponibile. Lo scafo è realizzato con tecnologia a infusione e struttura sandwich, mentre il ragno strutturale viene incollato allo scafo con adesivi di nuova generazione, soluzione che assicura una rigidità ancora maggiore dell'insieme.

La cabina ospita due posti letto con zona bagno dedicata, configurazione che identifica la vocazione principale dell'imbarcazione come day cruiser capace di accogliere anche brevi weekend in autonomia. Il pozzetto è organizzato attorno a un tavolo trasformabile con ante apribili e piano abbassabile, mentre il divano a C permette di ospitare comodamente sei persone a pranzo e, all'occorrenza, si converte in un ampio prendisole poppiero. La doppia postazione di guida è arricchita da un mobile retrostante che integra frigo elettrico, lavello e fornello, completando l'allestimento living dell'area centrale.

Le murate alte, che si abbassano solo verso prua per garantire una buona abitabilità interna, proteggono l'intera zona di bordo. Una protezione aggiuntiva può essere ottenuta con il T-Top opzionale in vetroresina, sostenuto da robusti montanti in acciaio, e con i tendalini removibili a prua e poppa. La barca walkaround Capelli Alma 27 sarà a breve disponibile per la visita presso lo showroom CompanyMarine di Malcontenta come novità della stagione 2026.

Vocazione d'uso: dal day cruiser al weekend in laguna

Per cogliere fino in fondo il carattere dell'ALMA 27 è utile considerare la sua vocazione d'uso. Il cantiere stesso la descrive come una sorta di Adventure Boat in chiave italiana, oppure come un walkaround con cabina reinterpretato secondo lo stile Capelli. La combinazione tra spazi conviviali, configurazione interna razionale e linee decise la rende particolarmente versatile.

L'imbarcazione si adatta in modo eccellente alle acque della laguna di Venezia, contesto in cui CompanyMarine ha consolidato una conoscenza approfondita del territorio e delle sue specificità di navigazione.

Allo stesso modo, la barca risponde bene alle esigenze di chi naviga lungo le coste dell'Alto Adriatico e di tutti quei diportisti che cercano un'unità capace di navigazione giornaliera, soste in rada e brevi escursioni di più giorni. La presenza di una cabina con due posti letto e bagno dedicato rappresenta un valore aggiunto per chi desidera flessibilità d'uso senza rinunciare alla maneggevolezza di una barca di otto metri.

Allestimenti standard e personalizzazioni

L'ALMA 27 viene proposto con un allestimento di serie già completo nei suoi elementi chiave. Tra gli equipaggiamenti standard rientrano la console di guida, la cuscineria completa, la doccia, il frigorifero, le luci di navigazione, la panca guida con porta bicchieri, lavello e pattumiera, il tavolo di poppa, la scaletta a scomparsa, la timoneria idraulica, il verricello elettrico, la cabina allestita con rivestimento interno in Flexiteek, le bitte di ormeggio, i caricatori USB-USB C, le luci pozzetto, il divano di poppa a C con vani stivaggio e i corrimani prua e poppa in acciaio.

L'imbarcazione si presta a un'ampia personalizzazione attraverso un ricco catalogo di optional. Tra le scelte più interessanti figurano l'hard-top in vetroresina con struttura verniciata, i tendalini in carbonio con pali da 20 mm di diametro per prua, poppa e pozzetto, l'impianto 220 V, il boiler acqua calda 220 V, il frigorifero aggiuntivo da 30 litri in cabina, l'impianto radio con quattro casse, i rivestimenti Flexiteek estesi alle plance di poppa e al gradino di prua, il pulpito di prua con maniglie, i pannelli solari, il WC marino con serbatoio acque nere, le barre portatutto per T-Top, l'elica di prua e le plance di poppa per la configurazione bimotore. La possibilità di calibrare la dotazione in base alle proprie abitudini di navigazione costituisce uno degli aspetti più apprezzati dagli armatori che si avvicinano al marchio.



Affidandosi a CompanyMarine per l’acquisto, il cliente sarà supportato lungo tutto il percorso d'acquisto, dalla valutazione iniziale delle esigenze fino alla consegna dell'imbarcazione, con la possibilità di valutare permute su barche, gommoni e motori usati.