Francia, aereo da turismo precipita vicino Nancy: 11 morti

ROMA (ITALPRESS) - Sono undici le vittime dell'incidente aereo avvenuto intorno alle 11, a Tomblaine, un sobborgo di Nancy, dove un aereo da turismo è precipitato in Allende Street a Tomblaine, Lo riporta il quotidiano "L'Est Rèpublicain". L'apparecchio trasportava un gruppo di persone dirette a un'esperienza di paracadutismo. La polizia ha chiuso la strada e i vigili del fuoco hanno inviato rapidamente sul posto ingenti risorse. L'aereo si sarebbe schiantato vicino ad alcune case, in una zona erbosa a lato di una strada. - Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).
In Breve
domenica 28 giugno
sabato 27 giugno
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
"Moto senza Vista", partito da Biella e Vercelli il viaggio dell'inclusione FOTO e VIDEO
Sono partiti da Biella e Vercelli i partecipanti a “Moto senza Vista”, l’iniziativa organizzata...