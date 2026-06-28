Brividi nel finale tra Algeria e Austria, 3-3 a Kansas City

KANSAS CITY (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Folle 3-3 tra Algeria e Austria nell'ultima giornata del girone J dei Mondiali 2026. Brividi nel finale, in un match dove il pareggio serviva ad entrambe le squadre per passare il turno. Avanti due volte la selezione di Rangnick, prima con Arnautovic (28') e poi con Sabitzer (55'). Raggiunta due volte dalla squadra di Petkovic, prima dal terzino del Verona Belghali (45') e poi da Mahrez (60'). Dopo un'ora di ritmi altissimi, la partita scende di intensità ed entrambe le squadre sembrano accontentarsi di un pareggio che le spedirebbe ai sedicesimi. Nel finale possesso palla infinito dell'Algeria, che nel recupero coglie impreparata la retroguardia dell'Austria e segna il gol del 3-2 al 93' con Mahrez. A due minuti dalla fine della fase a gironi Arnautovic & co stanno uscendo in favore dell'Iran, mentre l'Algeria sta passando da seconda nel girone. Rangnick manda dentro Kalajdzic, che nell'ultimo disperato assalto dei suoi mette dentro di testa il gol del 3-3 su sponda di Gregoritsch, rimettendo in sesto il Mondiale dell'Austria. Sei reti, un ribaltone e due brividi nel recupero: 3-3 e il risultato è Austria seconda e Algeria terza, entrambe a quattro punti ed entrambe ai sedicesimi. Iran a casa e nona nella classifica delle migliori terze. L'Austria affronterà la Spagna (2 luglio, ore 21), vincitrice del gruppo H, mentre l'Algeria se la vedrà con la Svizzera (3 luglio, ore 5), prima classificata del girone B.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).