I 20 anni dei “Nations Award” celebrati con Castellitto, Morrone e Mastronardi

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) - Conclusa a Taormina la ventesima edizione dei Nations Award - Thinkingreen con un parterre di stelle del cinema, dell'architettura e dell'archeologia: gli attori Sergio Castellitto, Alessandra Mastronardi, Michele Morrone, Margherita Mazzucco, in veste di madrina, la turca Ozge Ozpirincci e Madalina Ghenea, ma anche la scrittrice Margaret Mazzantini, il celebre archeologo ed egittologo Zahi Hawass e l'architetto Mario Cucinella, Founder & Creative Director MCA - Mario Cucinella Architects. Grandi personalità del panorama artistico e culturale contemporaneo protagonisti al Teatro Antico di Taormina nella manifestazione ideata e promossa dal presidente Michel Curatolo con la direzione artistica di Marco Fallanca: sono stati consegnati i Premi Nations Award 2026 anche alla redazione del programma "Leonardo", da 34 anni telegiornale della scienza e dell'ambiente prodotto dalla TgR Rai Piemonte, che è stato ritirato dal capo redattore centrale Francesco Marino e alla giornalista cinematografica Anna Praderio, firma storica del TG5. Uno spazio dedicato alla musica e ai giovani talenti con una Targa alla GOS Giovane Orchestra Sicula, diretta dal maestro Raimondo Capizzi.Uno degli ospiti più attesi, il re degli archeologi egiziani Zahi Hawass, ha "stregato" la sala meeting dell'NH Collection, gremita di gente e studenti dell'Università di Messina, con una relazione in cui ha svelato alcuni segreti nascosti tra i tesori dell'Antico Egitto, ed è stato introdotto dal direttore del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali della Regione Siciliana Mario La Rocca: "Un personaggio straordinario che ci ha onorato della sua presenza regalando ai presenti una vera e propria performance divulgativa, frutto delle sue ricerche straordinarie e dell'amore per le sue scoperte condivise con straordinario e coinvolgente entusiasmo con i partecipanti al convegno".Tra gli enti patrocinatori dell'evento la Fondazione Taormina Arte Sicilia, guidata dal sovrintendente Felice Panebianco, era presente il commissario straordinario Bernardo Campo: "Riteniamo che gli eventi come i Nations Award, che sanno coniugare più ambiti, come cinema, ambiente, architettura, archeologia, valorizzazione del territorio con appuntamenti specifici, siano un'infrastruttura culturale da valorizzare, non solo perchè possiedono un proprio brand identificabile e autorevole, ma perchè generano turismo e sviluppo per Taormina e per la Sicilia. Ogni evento diventa uno strumento che può essere inserito nei bilanci degli enti e diventa patrimonio economico che non va assolutamente disperso".La Fondazione Taormina con la presidente Valeria Brancato ha sottolineato l'importanza della kermesse: "Come Fondazione Taormina, insieme al Comune, siamo orgogliosi di sostenere iniziative come Thinkingreen che contribuiscono a rafforzare l'immagine della nostra città quale luogo di confronto sui temi della sostenibilità, dell'innovazione e della transizione energetica. Taormina non è soltanto una straordinaria destinazione turistica e culturale, ma vuole essere anche un laboratorio di buone pratiche e di sviluppo sostenibile. In questo percorso si inserisce anche l'impegno di ASM Taormina, che ha avviato un importante processo di rinnovamento della mobilità urbana con l'introduzione di autobus a zero emissioni, una scelta concreta che testimonia la volontà dell'amministrazione comunale di investire in servizi sempre più moderni e rispettosi dell'ambiente. Eventi come questo rappresentano un'occasione preziosa per mettere in rete istituzioni, imprese e mondo della ricerca, favorendo una crescita che coniughi innovazione, tutela del territorio e qualità della vita".Nella tre giorni di confronti e approfondimenti su varie tematiche legate soprattutto alla sostenibilità e al futuro green, le aziende LC Energy e Sunleonard Energy Limited, tra gli sviluppatori che hanno ottenuto più licenze positive, rappresentate dal fondatore Stefano Salerno e dal fondatore e amministratore unico Antonio Cocco, sono state coinvolte nel panel dal titolo "Sicilia: La Sfida del 100% Rinnovabile" presieduto dall'assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana Francesco Colianni: "Abbiamo sviluppato per i primari player delle energie rinnovabili nazionali, quali Cdp ed Eni, e investitori internazionale del private equity come Kkr e Future Ventures". Alcuni momenti di convivialità grazie anche alla presenza di Bottega Spa, tra i partner della manifestazione: "La sostenibilità rimane un baluardo della nostra azienda - ha detto il presidente Sandro bottega - stiamo avviando un percorso per ottenere la Neutral Carbon Foot Print, una certificazione in grado di attestare che tutta la nostra produzione ha emissioni zero. Ma sostenibilità significa sostenere la nostra storia, la nostra architettura, il nostro paesaggio, perchè la bellezza salverà il mondo come diceva Fedor Dostoevskij".I Nations Award - Thinkingreen si sono svolti sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Senato della Repubblica e Regione Siciliana, con il patrocinio e il sostegno di Regione Siciliana, ARS e Parco Archeologico di Naxos; con il patrocinio del Comune di Taormina, Città Metropolitana di Messina, Fondazione Taormina, A.S.M., Fondazione Taormina Arte Sicilia, Università degli Studi di Messina, Ordine degli Architetti, Fondazione Architetti nel Mediterraneo Messina, Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Ordine degli Ingegneri, Consiglio Notarile di Messina, Barcellona, Patti e Mistretta, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina e Tourism Bureau Messina.- Foto ufficio stampa Nations Award -(ITALPRESS).