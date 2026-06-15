Biella, verso i saldi estivi: otto settimane di sconti nei negozi

Non sono ancora proprio dietro l'angolo ma c'è già l'ordinanza sindacale negli albo pretori dei comuni del biellese. Sabato 4 luglio partiranno i saldi estivi 2026. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dai diversi sindaci in recepimento delle disposizioni della Regione Piemonte, che ha fissato per tutto il territorio regionale la data di avvio delle vendite di fine stagione.
I commercianti potranno applicare gli sconti fino a sabato 29 agosto, per una durata complessiva di otto settimane. L'obiettivo è consentire ai negozi di smaltire le rimanenze stagionali e, al tempo stesso, offrire ai consumatori occasioni di acquisto a prezzi ridotti.
L'ordinanza ricorda che gli esercenti che intendono aderire ai saldi dovranno comunicarlo attraverso un cartello ben visibile dall'esterno del punto vendita almeno tre giorni prima dell'inizio delle promozioni, indicando chiaramente il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione.
Particolare attenzione è riservata anche alle vendite promozionali nel periodo precedente ai saldi. La normativa regionale prevede infatti che nei trenta giorni antecedenti l'avvio degli sconti non possano essere effettuate promozioni su articoli stagionali o di moda destinati a perdere valore con il trascorrere del tempo. Restano invece consentite le vendite sottocosto, disciplinate da specifiche disposizioni nazionali.