IPO: cosa sono davvero (e perché non sempre sono un’opportunità per gli investitori)

Negli ultimi mesi si è tornati a parlare con insistenza di IPO. Nomi di primo piano come SpaceX di Elon Musk, insieme ad alcune società legate all’intelligenza artificiale, sono sbarcate in Borsa o sono ormai prossime a farlo. Un segnale che riaccende l’interesse degli investitori e dei media.

Ma al di là dell’hype, è importante fermarsi un attimo e capire: che cos’è davvero una IPO e quale impatto può avere sui portafogli?

Cos’è una IPO

IPO è l’acronimo di Initial Public Offering, cioè offerta pubblica iniziale.

In pratica, è il momento in cui una società decide di quotarsi in Borsa per la prima volta, rendendo le proprie azioni acquistabili da investitori istituzionali e privati.

Fino a quel momento, l’azienda è “privata” e appartiene cioè a fondatori, venture capital e fondi di private equity.

Con la IPO, invece:

raccoglie capitali dal mercato vendendo le quote

aumenta la propria visibilità

consente agli investitori iniziali di monetizzare (in tutto o in parte, a seconda delle quote vendute)

Perché le IPO sono importanti per i mercati

Le IPO non sono solo eventi mediatici: hanno un ruolo strutturale nei mercati finanziari.

Negli ultimi anni, il numero di società quotate è diminuito a livello globale. Le ragioni sono diverse:

maggiori costi e obblighi per le società pubbliche

crescente disponibilità di capitali privati, che non hanno reso necessario il ricorso alla quotazione

tendenza delle aziende a restare private più a lungo

Questo significa che l’universo investibile per chi investe in Borsa si è ristretto.

In questo contesto, nuove IPO rappresentano una buona notizia: aumentano le opportunità di investimento e rendono il mercato più dinamico.

Ma attenzione: questo non significa automaticamente che siano occasioni da cogliere al volo.

IPO e ottimismo: quando il mercato si scalda troppo

Le IPO sono spesso un ottimo indicatore del clima di mercato.

Quando il numero di nuove quotazioni cresce rapidamente, è spesso perché:

gli investitori sono ottimisti, a volte eccessivamente

la domanda è elevata

le valutazioni tendono a salire

Un esempio storico è quello della bolla delle dot-com tra fine anni ’90 e inizio 2000.

In quel periodo:

le IPO si moltiplicarono

molte aziende si quotarono senza modelli di business solidi

gli investitori inseguivano qualsiasi opportunità legata a Internet

Il risultato? Molte di quelle società scomparvero nel giro di pochi anni poiché non avevano la robustezza necessaria in termini finanziari, di governance e sistemica.

Questo non significa assolutamente che oggi siamo nella stessa situazione, ma ci insegna una lezione importante: quando le IPO aumentano troppo velocemente, può essere un segnale di eccessivo entusiasmo.

IPO e gestione dei portafogli: un aspetto poco considerato

C’è poi un elemento più tecnico, ma molto interessante.

Quando un gestore istituzionale vuole partecipare a una IPO, spesso deve: liberare liquidità vendendo titoli già presenti in portafoglio.

Questo può generare:

pressione di vendita su altri titoli

su altri titoli maggiore volatilità nel breve periodo

Se le IPO sono poche, l’impatto è limitato, ma in presenza di molte nuove quotazioni, l’effetto può diventare più significativo.

Le IPO come indicatore del sentiment

Molti investitori guardano alle IPO non tanto per investire direttamente, ma come strumento per leggere il sentiment di mercato.

In particolare:

IPO molto richieste indicano fiducia e propensione al rischio

e propensione al rischio IPO deludenti o con cali immediati segnalano cautela o debolezza

Questo è particolarmente rilevante oggi, in un contesto in cui settori come l’intelligenza artificiale stanno attirando enormi capitali.

Se le IPO in questi ambiti dovessero deludere, potrebbe generarsi un segnale di raffreddamento dell’interesse degli investitori, almeno momentaneo.

Numero di IPO dal 1980 ad oggi e guadagni medi del primo giorno di quotazione (fonte del grafico: University of Florida). Si è passati da una media di 310 IPO annue fino al 2000 alle 113 dei tempi moderni.

Conviene investire nelle IPO?

È probabilmente la domanda più importante per chi legge.

La risposta, come spesso accade in finanza, è: dipende.

Ma ci sono alcune considerazioni pratiche da tenere a mente.

I possibili vantaggi sono:

accesso a società innovative e in forte crescita

e in forte crescita opportunità di entrare “ all’inizio ” della storia

” della storia forte attenzione mediatica che può sostenere i prezzi nel breve

I principali rischi invece:

valutazioni spesso elevate al momento della quotazione

al momento della quotazione forte volatilità nei primi mesi

nei primi mesi informazioni ancora limitate rispetto a società già consolidate

ancora rispetto a società già consolidate interesse degli investitori iniziali a vendere (pressione sul prezzo)

Un aspetto chiave è questo: quando una società arriva in Borsa, spesso ha già creato gran parte del valore nei mercati privati.

Questo significa che l’investitore retail entra in una fase più matura, dove:

il potenziale potrebbe essere meno “esplosivo”

il rischio di correzioni è più elevato

Conclusione

Il ritorno delle IPO, soprattutto di società di grandi dimensioni e ad alta visibilità, è senza dubbio un segnale interessante per i mercati.

Indica vitalità, innovazione e disponibilità di capitale.

Ma per l’investitore, il messaggio è più sfumato: non tutte le IPO sono necessariamente opportunità e soprattutto l’entusiasmo iniziale non è sempre un buon consigliere.

Come spesso accade, la differenza la fa l’approccio: non inseguire le mode, ma inserire ogni scelta all’interno di una strategia coerente e ben costruita: è lì che si gioca il vero risultato nel lungo periodo.

Avete domande o curiosità? Potete scriverle alla redazione del giornale oppure tra i commenti su Facebook

Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente

www.finanzaindipendente.it

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