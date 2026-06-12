Giorgia Garola è la nuova Presidente di Ceipiemonte

Torino, 12 giugno 2026 – L’Assemblea dei Soci ha designato Giorgia Garola alla Presidenza del Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte), l’ente partecipato da Regione Piemonte, Sistema Camerale e Università, che accompagna le imprese piemontesi sui mercati mondiali e promuove il territorio come destinazione di investimenti esteri. Giorgia Garola raccoglie il testimone da Dario Peirone, al vertice dell’ente per due mandati consecutivi, che ha guidato l’ente in un importante percorso di ristrutturazione e rinnovamento. Durante questi due mandati Giorgia Garola ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente, contribuendo attivamente alle attività di supporto all’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale e all’attrazione di investimenti sul territorio.

Giorgia Garola è amministratrice delegata di SCAM, azienda piemontese attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per i settori termotecnico, chimico e petrolchimico. Laureata in Economia Aziendale, rappresenta la seconda generazione alla guida dell'impresa di famiglia. È da anni impegnata nel sistema associativo e istituzionale del territorio, avendo ricoperto numerosi incarichi in ambito confindustriale, tra cui la Presidenza dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte. Attualmente è Presidente di AMMA, Vicepresidente dell’Unione Industriali Torino con delega all’Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti, membro della Giunta della Camera di Commercio di Torino.

Durante il mandato triennale, Giorgia Garola sarà affiancata dai nuovi consiglieri Alberto Russo e Andrea Giroldo.

“Ringrazio la Regione Piemonte, il Sistema Camerale piemontese e le Università per la fiducia che hanno riposto in me. Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di proseguire il percorso di crescita e consolidamento intrapreso negli ultimi anni dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione uscenti, che ringrazio per la professionalità, la dedizione e gli obiettivi raggiunti” – ha dichiarato la Presidente Giorgia Garola. “Valorizzerò il patrimonio di competenze, relazioni e risultati che hanno consentito a Ceipiemonte di affermarsi come punto di riferimento per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti sul territorio. Continuità, innovazione e collaborazione saranno le parole chiave del nostro impegno per consolidare la presenza del Piemonte sulla scena internazionale, sostenere la crescita del tessuto imprenditoriale in un contesto globale sempre più complesso e competitivo e attrarre e facilitare l’insediamento di investimenti qualificati, capaci di generare sviluppo e nuova competitività per l’intero sistema economico regionale”.