Biella, tre docenti in pensione: il saluto del Liceo Avogadro

Nella mattinata di giovedì 11 giugno, in coda al Collegio dei Docenti che chiudeva le attività dell'anno scolastico, in attesa dell'esame di Maturità ormai prossimo, la comunità del Liceo Avogadro di Biella ha porto il suo saluto a tre insegnanti che raggiungono quest'anno il traguardo della pensione.

Maria Clara Campra, docente di Lettere, Roberta Ghirardello, insegnante di Scienze Motorie e Anna Pisani, insegnante di inglese e da circa due anni titolare dell'assessorato presso il Comune di Biella hanno ricevuto l'abbraccio del dirigente scolastico Mario Massazza e dei colleghi tutti. Alla consegna di un omaggio floreale e di un presente in Aula Magna ha fatto seguito il rinfresco, organizzato nel cortile della scuola, che ha concluso il momento conviviale.