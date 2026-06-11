Viverone, un nuovo percorso pedonale sul lungo lago

Da qualche giorno, nel comune di Viverone, è possibile percorrere, senza interruzioni, le sponde del bacino tra il lungo lago e la Masseria.

Sono infatti terminati i lavori di collegamento delle due passeggiate, realizzati attraverso un nuovo percorso pedonale con ponticelli in legno e un tracciato studiato per inserirsi armoniosamente nel contesto naturale. Lo rende noto l’amministrazione comunale sui propri canali ufficiali.

Un intervento che rende più semplice, sicura e piacevole la fruizione del lago, permettendo a cittadini e visitatori di godere appieno di uno dei luoghi più belli e caratteristici del nostro territorio. L'intervento è stato realizzato grazie al contributo delle Aree Territoriali Omogenee Piemonte – Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, nell'ambito di un costante lavoro di confronto e collaborazione con la Regione Piemonte.

“Non si tratta solo di un nuovo percorso pedonale – sottolinea il Comune – Si tratta di un’opera che valorizza uno dei luoghi simbolo di Viverone, rafforza il legame tra il paese e il suo lago e migliora l’esperienza di residenti e visitatori. Crediamo che amministrare significhi ascoltare le esigenze del territorio, costruire collaborazioni efficaci e lavorare con costanza per trasformare progetti attesi da tempo in risultati concreti per la comunità”.

Nei prossimi mesi il percorso sarà ulteriormente valorizzato con una nuova cartellonistica dedicata all'orientamento, alla promozione delle buone pratiche e alla scoperta delle peculiarità ambientali e paesaggistiche del lago.