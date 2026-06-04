Marco Steiner: «La fiducia digitale inizia spiegando bene ciò che è complesso»

Marco Steiner ha sviluppato il suo curriculum tra giornalismo e analisi economica, lavorando su un’idea ben precisa, quella di rendere leggibili e comprensibili settori che spesso ci sembrano inarrivabili, ossia riservati solo agli addetti ai lavori.

Dal 2017 occupa la posizione di Digital Service Solution e firma i suoi contenuti per piattaforme legate al mercato digitale tra settore ludico e finanza. Abbiamo deciso di intervistare Steiner per approfondire il concetto di fiducia digitale e offrire ai nostri lettori una riflessione tanto complessa, quanto utile nella vita di tutti i giorni.

D: Partiamo proprio dal cuore della questione. Perché la fiducia digitale nasce dalla capacità di spiegare bene e con chiarezza, ciò che appare complesso?

Marco Steiner: Partire dal cuore della questione è fondamentale proprio perché la fiducia digitale non si costruisce con slogan efficaci, promesse assolute e grafiche accattivanti, bensì si costruisce insieme alla Web Reputation e offrendo la massima trasparenza agli utenti che stanno leggendo e sono in cerca di informazioni.

Questo vale per qualsiasi piattaforma, perché se l’utente non capisce con chiarezza tutto ciò che è legato ai pagamenti, alle opportunità e al resto dei termini e condizioni, sta soltanto cliccando: questo non è dare fiducia.

D: In tutti i settori in cui lavori è presente un linguaggio tecnico: come si evita di semplificare eccessivamente?

Marco Steiner: Questo è un altro aspetto da non trascurare, perché la semplificazione del linguaggio non deve diventare banalizzazione del messaggio. Il punto non è eliminare la complessità, ma usare parole chiare senza tradire il significato più autentico: come si evince, questo è un equilibrio delicato.

Durante la mia formazione e la mia carriera ho imparato proprio a non tradire il significato delle parole, perché quando il contenuto non è scritto bene, o peggio ancora travisato, il lettore si sente tradito e abbandona una piattaforma.

D: Qual è l’errore più comune che è legato alla comunicazione nel settore ludico e nel mercato finanziario?

Marco Steiner: Questi due mondi sono molto vicini tra di loro, infatti, l’errore che accomuna questi due settori è quello di credere che basti la visibilità per avere successo. Invece di togliere la complessità nel linguaggio per favorire il lettore, bisogna accompagnarlo nella comprensione. La domanda principale a cui provo a rispondere è: cosa deve sapere un utente prima di prendere una decisione? Da questa domanda nasce il testo.

D: Sui tuoi profili ricorrono tre parole principali: qualità, trasparenza e rilevanza. Questi possono anche essere considerati dei criteri editoriali?

Marco Steiner: Confermo e sottoscrivo. Sui miei profili ufficiali spiego sempre ciò che è il mio lavoro e come agisco, perché la qualità è strettamente connessa con il metodo di lavoro. Verificare le informazioni, confrontarle, non fermarsi alla prima spiegazione, questi sono tutti dettagli che migliorano la trasparenza che, nel mio caso, riguarda il rapporto con i lettori.

Dire chiaramente quali sono le condizioni, illustrare i margini di incertezza, ma anche i rischi, rappresentano tutte indicazioni volte a migliorare la fiducia degli utenti e dunque, anche la Web Reputation di un brand.

D: Quanto è importante la responsabilità quando si descrive qualcosa di complesso?

Marco Steiner: In qualsiasi settore e per ogni piattaforma, il concetto di responsabilità da parte di chi scrive è importantissimo. Il settore ludico, come il mondo della finanza e dell’economia rappresentano un mercato in costante evoluzione, che viaggia ad alta velocità sui binari digitali e che assorbe tutte le innovazioni tecnologiche.

Il comportamento degli utenti è un tema sensibile, per questo non basta soltanto una didascalia ma bisogna approfondire, non basta elencare ma bisogna inserire tutti i dettagli delle licenze e così via. Questi esempi concreti spiegano in maniera chiara come ogni dettaglio è fondamentale per non minare la credibilità di una piattaforma. Infine, non basta vendere illusioni ma bisogna sempre fornire qualcosa di concreto: la fiducia digitale inizia spiegando bene ciò che è complesso.

D: Stai dicendo che l’unione di scrittura e analisi rappresenta un vantaggio?

Marco Steiner: Esattamente, perché numeri puri e dati nudi senza un racconto restano soltanto quantità morte, mentre il racconto fornisce implicitamente tutte le opzioni a disposizione, di conseguenza, unire analisi e scrittura aiuta a concepire la trasparenza. La mia formazione economica mi aiuta tantissimo a tradurre i numeri, i modelli di business, mentre la scrittura mi consente di trasmettere ogni informazione in maniera fedele e renderla accessibile a qualsiasi utente.

D: Come si conquista il lettore digitale?

Marco Steiner: Proprio perché oggi gli utenti sono più informati non serve impressionare, ma essere chiari, rispondere alle loro esigenze. La coerenza, l’onestà, l’assenza di esagerazioni rappresentano i valori puri che premiano un brand di qualità. Con l’aumento della fiducia da parte degli utenti, dei consumatori e dei clientes. Anche se un lettore non è d’accordo, percepisce che lo stai rispettando e questo atteggiamento ripaga sempre.

Stesso discorso per l’Intelligenza Artificiale, che resta uno strumento utile ma deve essere usato attraverso i binari dell’etica, perché non sostituisce il giudizio personale degli utenti, né può influenzarlo, ma per avere successo deve essere usata come uno strumento al servizio della trasparenza.