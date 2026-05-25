Biella, dehors e piazze più vive: il Comune prepara la svolta

Sole, caldo, che bello sedersi fuori a sorseggiare un caffè o un aperitivo. Si avvicina la stagione estiva e a Biella il tema dei dehors torna al centro dell’attenzione, tra conferme, nuove richieste e l’avvio di un aggiornamento normativo atteso da tempo.

In città risultano attualmente autorizzati circa un centinaio di dehors, tra strutture fisse e quelle stagionali che vengono installate con l’arrivo della bella stagione. Proprio in questi giorni gli uffici stano valutando le richieste che stanno arrivando in vista dell'estate. Si tratta di un dato che secondo l’amministrazione comunale si mantiene comunque sostanzialmente stabile nel tempo. “È un numero abbastanza consolidato negli anni – spiega l’assessore al Commercio Anna Pisani – con un equilibrio tra nuove richieste e cessazioni: nel 2025/2026 si registrano infatti 4 nuove domande e 4 rinunce”.

Parallelamente, il Comune di Biella sta lavorando all’aggiornamento del regolamento sui dehors, un testo che risale al 2008 e che nel tempo ha subito solo alcune modifiche parziali. L’obiettivo è quello di arrivare a una revisione complessiva delle regole che disciplinano le strutture esterne dei locali, dalle autorizzazioni agli elementi di arredo.

Il nuovo regolamento è ancora in fase di elaborazione e coinvolge diversi uffici comunali e la polizia locale. Tra le ipotesi allo studio c’è una maggiore flessibilità per i dehors, con la possibilità in alcuni casi di ampliare gli spazi occupati, anche su più fronti, concedendo alle stesse attività una sorta di dehors "doppio", uno di fronte al locale (il dehors classico) e uno ad esempio, sempre allo stesso locale, ma anche verso piazze o aree adiacenti. "Il nostro obiettivo - spiega l'assessore - è quello di rendere più vive le piazze e favorire la socialità negli spazi pubblici".

L’amministrazione punta a completare il percorso entro il 2026, raccogliendo nel frattempo anche osservazioni e contributi da parte delle associazioni di categoria, così da arrivare a un testo condiviso.

Intanto, in vista dell’estate, il Comune sta già preparando il calendario degli eventi cittadini: il primo appuntamento sarà il 7 giugno con un mercatino solidale.