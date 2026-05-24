La Ginecologia dell’Ospedale di Biella entra nella rete “Menopausa Italia”

La Ginecologia dell’Ospedale di Biella è entrata nella rete “Menopausa Italia”, che raccoglie i centri specializzati presenti sul territorio nazionale. Il riconoscimento è legato all’attivazione, presso l’ASL BI, di A.L.M.A. – Ambulatorio per la Longevità e Menopausa Attiva, percorso dedicato alla presa in carico globale della donna in menopausa.

Il progetto, coordinato dalla dottoressa Bianca Masturzo, direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia, coinvolge un’équipe multidisciplinare composta da cardiologi, endocrinologi, fisiatri, dietologi e nutrizionisti, uroginecologi e ostetriche specializzate nella riabilitazione del pavimento pelvico.

L’attenzione dell’ASL di Biella verso la menopausa si è consolidata all’inizio del 2025 con l’apertura di un ambulatorio dedicato. Nel corso dell’anno sono state prese in carico oltre 150 donne. Da questa esperienza è nato A.L.M.A., con l’obiettivo di superare la sola gestione dei sintomi e offrire un percorso proattivo, orientato alla prevenzione e al miglioramento della qualità della vita nel lungo periodo.

La rete “Menopausa Italia” è promossa dalle società scientifiche AOGOI, SIGITE, SIM e AGITE. Al momento, i centri piemontesi inseriti nel network nazionale sono due.

“La Ginecologia dell’ASL di Biella conferma il suo impegno e la sua attenzione al benessere della donna in ogni fase della vita, dall’adolescenza all’età fertile, fino alla menopausa e oltre – ha dichiarato Bianca Masturzo – Per l’attivazione del progetto A.L.M.A. fondamentale è stato il lavoro di squadra: la collaborazione e la disponibilità dei colleghi di altre discipline hanno permesso di costruire un modello multidisciplinare concreto, capace di offrire risposte più professionali e personalizzate ai bisogni delle pazienti”.

L’accesso all’Ambulatorio dedicato alla Menopausa avviene tramite impegnativa del Medico di Medicina Generale con dicitura “Prima visita Ginecologica per Menopausa” e codice 8926.8. Durante la visita, il ginecologo valuta l’eventuale necessità di una presa in carico multidisciplinare e, se indicata, inserisce la paziente nel programma A.L.M.A., con appuntamenti programmati con i diversi specialisti secondo un piano personalizzato.