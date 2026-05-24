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Benessere e Salute | 24 maggio 2026, 08:30

La Ginecologia dell’Ospedale di Biella entra nella rete “Menopausa Italia”

La Ginecologia dell’Ospedale di Biella entra nella rete “Menopausa Italia”

La Ginecologia dell’Ospedale di Biella entra nella rete “Menopausa Italia”

La Ginecologia dell’Ospedale di Biella è entrata nella rete “Menopausa Italia”, che raccoglie i centri specializzati presenti sul territorio nazionale. Il riconoscimento è legato all’attivazione, presso l’ASL BI, di A.L.M.A. – Ambulatorio per la Longevità e Menopausa Attiva, percorso dedicato alla presa in carico globale della donna in menopausa.

Il progetto, coordinato dalla dottoressa Bianca Masturzo, direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia, coinvolge un’équipe multidisciplinare composta da cardiologi, endocrinologi, fisiatri, dietologi e nutrizionisti, uroginecologi e ostetriche specializzate nella riabilitazione del pavimento pelvico.

L’attenzione dell’ASL di Biella verso la menopausa si è consolidata all’inizio del 2025 con l’apertura di un ambulatorio dedicato. Nel corso dell’anno sono state prese in carico oltre 150 donne. Da questa esperienza è nato A.L.M.A., con l’obiettivo di superare la sola gestione dei sintomi e offrire un percorso proattivo, orientato alla prevenzione e al miglioramento della qualità della vita nel lungo periodo.

La rete “Menopausa Italia” è promossa dalle società scientifiche AOGOI, SIGITE, SIM e AGITE. Al momento, i centri piemontesi inseriti nel network nazionale sono due.

“La Ginecologia dell’ASL di Biella conferma il suo impegno e la sua attenzione al benessere della donna in ogni fase della vita, dall’adolescenza all’età fertile, fino alla menopausa e oltre – ha dichiarato Bianca Masturzo – Per l’attivazione del progetto A.L.M.A. fondamentale è stato il lavoro di squadra: la collaborazione e la disponibilità dei colleghi di altre discipline hanno permesso di costruire un modello multidisciplinare concreto, capace di offrire risposte più professionali e personalizzate ai bisogni delle pazienti”.

L’accesso all’Ambulatorio dedicato alla Menopausa avviene tramite impegnativa del Medico di Medicina Generale con dicitura “Prima visita Ginecologica per Menopausa” e codice 8926.8. Durante la visita, il ginecologo valuta l’eventuale necessità di una presa in carico multidisciplinare e, se indicata, inserisce la paziente nel programma A.L.M.A., con appuntamenti programmati con i diversi specialisti secondo un piano personalizzato.

C.S. Asl Bi, G. Ch.

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